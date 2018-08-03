Следствие не смогло определить мотив стрелка из Лас-Вегаса

Выбитое стекло в окне, откуда велась стрельба по людям, на фасаде отеля Mandalay Bay. Архивное фото

Выбитое стекло в окне, откуда велась стрельба по людям, на фасаде отеля Mandalay Bay. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Полиция спустя 10 месяцев расследования стрельбы в Лас-Вегасе, унесшей жизни 58 человек, так и не смогла определить мотивы преступления, заявил шериф округа Кларк Джо Ломбардо.

Стрельба произошла 1 октября 2017 года на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. Жертвами стрельбы стали 58 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в истории США.

"Мы не смогли точно ответить на вопрос, почему Стивен Пэддок это сделал", — сказал Лобардо. По словам шерифа, Пэддок был "ничем не примечательным" человеком.

Ранее власти заявляли, что стрельба никак не связана с международным терроризмом.