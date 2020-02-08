В Таиланде солдат убил 17 человек, еще 16 взял в заложники

БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Рядовой одной из частей Рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название — Корат), сообщает сайт газеты " Тхаи Рат " со ссылкой на местную полицию.

По последним данным, погибли не менее 17 человек, есть много раненых.

По сведениям издания, солдат угнал из своей части, расположенной неподалеку, военный внедорожник HamVee и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся.

Как передает таиландское новостное агентство TNA , сейчас он скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников. Торговый центр окружен полицией, движение в этом районе полностью перекрыто.

По данным телеканала Thai PBS , перед тем, как войти в ТЦ, военнослужащий выстрелил по нему из гранатомета. Взрывом гранаты были убиты и ранены несколько человек, на первом этаже начался пожар.

Местные СМИ сообщают, что солдат транслировал стрельбу в Facebook. Газета Bangkok Post отмечает, что он сделал селфи с автоматом в руках, но через некоторое время его страницу удалили.

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По сведениям издания Khaosod , стрелка удалось идентифицировать — это старший сержант Чакрапхан Тхомма.

Как пишет издание, во время трансляции он заявил, что у него произошла судорога, и спрашивал, не следует ли ему сдаться. Стрелок также говорил, что устал и "больше не может пошевелить пальцем".