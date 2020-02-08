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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T18:49+0300
https://ria.ru/20200208/1564435360.html
В Таиланде солдат убил 17 человек, еще 16 взял в заложники
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564436210_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_86286578860c0a877ce4de0911b34c0c.jpg
РИА Новости

В Таиланде солдат убил 17 человек, еще 16 взял в заложники

15:21 08.02.2020 (обновлено: 18:49 08.02.2020)
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© AFP 2020 / Tuwaedaniya MeringingПолиция и вооруженные военнослужащие в Таиланде
Полиция и вооруженные военнослужащие в Таиланде
© AFP 2020 / Tuwaedaniya Meringing
Полиция и вооруженные военнослужащие в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 8 фев — РИА Новости. Рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название — Корат), сообщает сайт газеты "Тхаи Рат" со ссылкой на местную полицию.
По последним данным, погибли не менее 17 человек, есть много раненых.
По сведениям издания, солдат угнал из своей части, расположенной неподалеку, военный внедорожник HamVee и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся.
Как передает таиландское новостное агентство TNA, сейчас он скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников. Торговый центр окружен полицией, движение в этом районе полностью перекрыто.
По данным телеканала Thai PBS, перед тем, как войти в ТЦ, военнослужащий выстрелил по нему из гранатомета. Взрывом гранаты были убиты и ранены несколько человек, на первом этаже начался пожар.
Местные СМИ сообщают, что солдат транслировал стрельбу в Facebook. Газета Bangkok Post отмечает, что он сделал селфи с автоматом в руках, но через некоторое время его страницу удалили.
По сведениям издания Khaosod, стрелка удалось идентифицировать — это старший сержант Чакрапхан Тхомма.
Как пишет издание, во время трансляции он заявил, что у него произошла судорога, и спрашивал, не следует ли ему сдаться. Стрелок также говорил, что устал и "больше не может пошевелить пальцем".
Накхон Ратчасима (Корат) — третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона. Здесь расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельхозпродукции. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник "Кхао Яй", который часто посещают туристы.
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Стрельба в ТаиландеТаиландВ мире
Популярные комментарии
У нас бы либералы сказали, что власть довела солдата.... а реально дурка может съехать у любого
8 февраля, 16:09
Даша Рудник
4010205
Может и довела, ты что, ясновидящая?
8 февраля, 16:10
ЛКЛысый Кучерявый
8400034
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