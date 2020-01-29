Случаи снятия с поста глав регионов России в связи с утратой доверия

29 января 2020 года президент Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. 28 января Игнатьева исключили из "Единой России".
4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом отрешил главу Удмуртской республики Александра Соловьева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.
Следственный комитет возбудил в отношении Соловьева уголовное дело. Он обвиняется в получении более 139 миллионов рублей в качестве взятки. По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил взятки от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки. Экс-глава региона находится под домашним арестом. В настоящее время уголовное дело рассматривает Завьяловский районный суд Удмуртии.
28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отрешил Никиту Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия президента России. Белых было предъявлено обвинение в получении двухсот тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще четырехсот тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство бизнесу по освоению леса в Кировской области. Однако впоследствии суд признал, что доказательств вины экс-губернатора по первому эпизоду недостаточно. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам колонии строгого режима. Его также обязали заплатить штраф в размере более 48 миллионов рублей и лишили возможности занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу.
30 сентября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы республики Коми Вячеслава Гайзера в связи с утратой доверия. 31 августа 2016 года Гайзеру было предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 159 УК РФ (мошенничество) и двум эпизодам статьи 290 (взятка). Помимо этого, Гайзеру вменялось создание организованного преступного сообщества и отмывание преступных доходов. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей. Он был признан виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки. При этом судья снял обвинения в организации преступного сообщества. 18 октября 2019 года Мосгорсуд признал приговор законным.
25 марта 2015 года президент РФ Владимир Путин отрешил от должности губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в связи с утратой доверия. Он был задержан 4 марта в ходе проведения проверки следственных органов.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Его еще ждет второй суд – по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.
9 сентября 2014 года президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Брянской области Николая Денина с формулировкой "в связи с утратой доверия". 21 мая 2015 года Николаю Денину было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в декабре 2011 года и январе 2012 года Денин, "действуя из корыстных побуждений", подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике "Снежка". По информации СКР, деньги были выделены "в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией "Снежка" на текущую финансово-хозяйственную деятельность под предлогом ликвидации последствий взрыва в одном из производственных помещений". 19 ноября 2015 года суд приговорил Денина к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету Брянской области в размере 21,8 миллиона рублей. Проведя в колонии почти два с половиной года, в апреле 2018 года он был досрочно освобожден.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Новосибирской области Василия Юрченко в связи с утратой доверия. В мае 2014 года следователи возбудили в отношении Юрченко уголовное дело о халатности (впоследствии дело было отменено), а в августе – о превышении полномочий. По версии следствия, Юрченко пролоббировал продажу недостроя и земли в центре Новосибирска по заниженной цене.
В октябре 2017 года суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в центре Новосибирска и приговорил его к трем годам лишения свободы условно.
28 сентября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал отставку Юрия Лужкова (1936-2019) с поста мэра Москвы в связи с утратой доверия. Лужков занимал пост столичного градоначальника более 18 лет.
10 мая 2007 года губернатор Амурской области Леонид Коротков был отрешен от должности в связи с утратой доверия президента РФ. До отстранения Коротков возглавлял область в течение шести лет. Вскоре после отставки следствие предъявило ему обвинение по статье "Превышение должностных полномочий", предусматривающей до семи лет лишения свободы. Почти через четыре года Благовещенский городской суд оправдал экс-губернатора. Дважды прокуратура пыталась обжаловать оправдательный приговор, но в феврале 2012 года он вступил в законную силу.
21 июля 2006 года президент РФ Владимир Путин своим указом отрешил от должности главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова в связи с утратой доверия.
Баринов проработал главой округа полтора года. Он был обвинен в растрате, произошедшей еще до избрания главой региона, когда возглавлял ОАО "Архангельскгеолдобыча". Осенью 2007 года суд признал Баринова виновным в хищении имущества этого предприятия с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В апреле 2009 года суд снял судимость с Алексея Баринова с учетом того, что он отбыл более половины наказания, регулярно являлся в уголовно-исполнительную инспекцию и не совершал противоправных действий.
9 марта 2005 года президент РФ Владимир Путин своим указом отрешил Владимира Логинова от должности губернатора Корякского автономного округа "в связи с утратой доверия президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей". В документе уточняется, что губернатор отрешен от должности "в связи со срывом завоза топлива в населенные пункты Пенжинского и Олюторского районов Корякского автономного округа, повлекшим за собой размораживание систем отопления в населенных пунктах этих районов, что привело к массовым нарушениям прав и свобод граждан, проживающих в них".
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