Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"

В пресс-службе губернатора РИА Новости заявили, что ситуацию с исключением не комментируют.

На днях в интернете распространилось видео, на котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

В республиканском МЧС эпизод назвали "дружеской шуткой", при этом руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым. Сам глава республики заявлял, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.