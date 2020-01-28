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Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"
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РИА Новости

Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"

14:17 28.01.2020 (обновлено: 17:40 28.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
В пресс-службе губернатора РИА Новости заявили, что ситуацию с исключением не комментируют.
На днях в интернете распространилось видео, на котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В республиканском МЧС эпизод назвали "дружеской шуткой", при этом руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым. Сам глава республики заявлял, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.
Ранее СМИ сообщали, что Игнатьев покинет свой пост на этой или следующей неделе.
Михаил Игнатьев, глава Республики Чувашии
Вчера, 09:51
В пресс-службе главы Чувашии не знают о возможной отставке Игнатьева
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Андрей ТурчакЕдиная РоссияМихаил ИгнатьевЧувашияПолитика
Популярные комментарии
Сотрудник МЧС оказался не подготовленным, удар по-печени и сам бы отдал ключи
28 января, 14:25
Случайный Прохожий
1225120013
За полтора года до выборов в Думу, ЕР становится принципиальной партией)))).
28 января, 14:20
Стас Титов
6210030119
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