Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
В пресс-службе губернатора РИА Новости заявили, что ситуацию с исключением не комментируют.
На днях в интернете распространилось видео, на котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В республиканском МЧС эпизод назвали "дружеской шуткой", при этом руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым. Сам глава республики заявлял, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.
Ранее СМИ сообщали, что Игнатьев покинет свой пост на этой или следующей неделе.