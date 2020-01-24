Глава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Руководитель МЧС Руководитель МЧС Евгений Зиничев прокомментировал видеоролик, на котором глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил пожарного подпрыгнуть за ключами от новой техники.

"Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе", — процитировали для РИА Новости слова министра в пресс-службе ведомства.

В "Единой России", членом которой является Игнатьев, сообщили, что главу республики могут исключить из партии, там также оценят, насколько он соответствует занимаемой должности.

Секретарь генсовета Андрей Турчак подчеркнул, что поведение губернатора "находится за гранью понимания" и вызывает "совершенно заслуженное возмущение".

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео церемонии передачи новой пожарной техники спасателям. Так, вручая ключи от новой машины одному из сотрудников МЧС, Игнатьев поднял их настолько высоко, что пожарному пришлось подпрыгнуть.

В пресс-службе главы Чувашии РИА Новости заявили, что губернатор давно знаком с этим спасателем, церемония проходила "на позитивных эмоциях" и Игнатьев не хотел никого обидеть.

В МЧС республики отметили, что ключи вручали начальнику городской пожарной части, который давно знаком с Игнатьевым, часто с ним встречался, в том числе на спортивных мероприятиях, и не воспринял его жест негативно.