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Глава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным
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РИА Новости

Глава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным

16:30 24.01.2020 (обновлено: 21:25 24.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Руководитель МЧС Евгений Зиничев прокомментировал видеоролик, на котором глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил пожарного подпрыгнуть за ключами от новой техники.
"Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе", — процитировали для РИА Новости слова министра в пресс-службе ведомства.
В "Единой России", членом которой является Игнатьев, сообщили, что главу республики могут исключить из партии, там также оценят, насколько он соответствует занимаемой должности.
Секретарь генсовета Андрей Турчак подчеркнул, что поведение губернатора "находится за гранью понимания" и вызывает "совершенно заслуженное возмущение".
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео церемонии передачи новой пожарной техники спасателям. Так, вручая ключи от новой машины одному из сотрудников МЧС, Игнатьев поднял их настолько высоко, что пожарному пришлось подпрыгнуть.
В пресс-службе главы Чувашии РИА Новости заявили, что губернатор давно знаком с этим спасателем, церемония проходила "на позитивных эмоциях" и Игнатьев не хотел никого обидеть.
В МЧС республики отметили, что ключи вручали начальнику городской пожарной части, который давно знаком с Игнатьевым, часто с ним встречался, в том числе на спортивных мероприятиях, и не воспринял его жест негативно.
Игнатьев на минувшей неделе уже оказывался в скандальной ситуации после того, как обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, критикующих власть. Позже чиновник извинился и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи.
Член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 15:34
Комиссия ЕР по этике рассмотрит поведение главы Чувашии
205387118255
Обсудить 119
Евгений ЗиничевМЧС РФМихаил ИгнатьевЧувашияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Судя по ролику, ничего странного не нахожу, если они в дружеских отношениях... Думаю не стоит строить из мухи слона - можно подумать никто из нас не шутит никогда.
24 января, 17:26
VVVitaliy V
282026139
Барин развлекается.
24 января, 17:26
АЕАлександр Егоров
119811069
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