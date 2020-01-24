"Единая Россия" может исключить главу Чувашии за шутку над пожарным

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Единая Россия" поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и о соответствии занимаемой должности, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом ЕР, подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель МЧС России Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Ответственный секретарь комиссии ЕР по этике заявил, что партия рассмотрит эпизод на ближайшем заседании комиссии 27 января.
"Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности", - цитирует Турчака пресс-служба единороссов.
Турчак подчеркнул, что поведение губернатора "находится за гранью понимания" и вызывает "совершенно заслуженное возмущение", особенно на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства заострил внимание чиновников на "недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям".
"Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям, губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - заключил Турчак.