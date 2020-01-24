"Единая Россия" может исключить главу Чувашии за шутку над пожарным

Турчак подчеркнул, что поведение губернатора "находится за гранью понимания" и вызывает "совершенно заслуженное возмущение", особенно на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства заострил внимание чиновников на "недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям".

"Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям, губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - заключил Турчак.