Квартиру бывшего кировского губернатора Белых выставили на торги

На публичных торгах 14 октября автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска, принадлежащий Белых, был продан за 1,027 миллиона рублей, а его псалтырь 1779 года – за 50 тысяч рублей (в 25 раз дороже заявленной начальной стоимости).