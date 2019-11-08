Квартиру бывшего кировского губернатора Белых выставили на торги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Квартиру в Перми, принадлежащую бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взяточничество, выставили на торги, сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.
"Должник Белых Н.Ю. Квартира площадью 43,4 квадратных метра по адресу: город Пермь, улица Механошина, дом 12. Начальная цена – 2 миллиона 252 тысячи 590 рублей", - сообщается на сайте ведомства.
Заявки принимаются до 29 ноября, аукцион состоится 9 декабря.
Ранее в управлении Росимущества по Удмуртии и Кировской области РИА Новости сообщили, что 3 декабря состоится аукцион, на котором будут проданы принадлежащие Белых наручные часы Blancpain Aqua Lung, начальная цена которых составляет 469,7 тысячи рублей.
На публичных торгах 14 октября автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска, принадлежащий Белых, был продан за 1,027 миллиона рублей, а его псалтырь 1779 года – за 50 тысяч рублей (в 25 раз дороже заявленной начальной стоимости).
Белых был осужден за взяточничество в феврале 2018 года и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.