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РИА Новости

Квартиру бывшего кировского губернатора Белых выставили на торги

22:04 08.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Квартиру в Перми, принадлежащую бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взяточничество, выставили на торги, сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.
"Должник Белых Н.Ю. Квартира площадью 43,4 квадратных метра по адресу: город Пермь, улица Механошина, дом 12. Начальная цена – 2 миллиона 252 тысячи 590 рублей", - сообщается на сайте ведомства.
Заявки принимаются до 29 ноября, аукцион состоится 9 декабря.
Ранее в управлении Росимущества по Удмуртии и Кировской области РИА Новости сообщили, что 3 декабря состоится аукцион, на котором будут проданы принадлежащие Белых наручные часы Blancpain Aqua Lung, начальная цена которых составляет 469,7 тысячи рублей.
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На публичных торгах 14 октября автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска, принадлежащий Белых, был продан за 1,027 миллиона рублей, а его псалтырь 1779 года – за 50 тысяч рублей (в 25 раз дороже заявленной начальной стоимости).
Белых был осужден за взяточничество в феврале 2018 года и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.
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