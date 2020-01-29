Путин снял с должности главу Чувашии

Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии

Путин уже провел рабочую встречу с Николаевым.

Новый врио отказался прокомментировать отставку своего предшественника. "По-моему, за последние дни уже было много сказано, и даже пересказывать не хочется", — сказал он РИА Новости.

Он также рассказал, какие задачи считает первоочередными на новой должности.

"Прежде всего надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться", — заявил Николаев.

Скандал с ключами

Накануне партия "Единая Россия" исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. Такое решение партия приняла после того, как в соцсетях появилось видео , на котором глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

В республиканском МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава министерства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.

Сам Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, а скандал с ключами назвал "происками конкурентов".