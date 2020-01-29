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2020-01-29T18:43+0300
https://ria.ru/20200129/1564023279.html
Путин снял с должности главу Чувашии
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РИА Новости

Путин снял с должности главу Чувашии

17:29 29.01.2020 (обновлено: 18:43 29.01.2020)
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© Фото : официальный портал органов власти Чувашской РеспубликиГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© Фото : официальный портал органов власти Чувашской Республики
Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии.
Путин уже провел рабочую встречу с Николаевым.
Новый врио отказался прокомментировать отставку своего предшественника. "По-моему, за последние дни уже было много сказано, и даже пересказывать не хочется", — сказал он РИА Новости.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
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Он также рассказал, какие задачи считает первоочередными на новой должности.
"Прежде всего надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться", — заявил Николаев.

Скандал с ключами

Накануне партия "Единая Россия" исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. Такое решение партия приняла после того, как в соцсетях появилось видео, на котором глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В республиканском МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава министерства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
Сам Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, а скандал с ключами назвал "происками конкурентов".
Кроме того, некоторое время назад Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, критикующих власть. Позже чиновник извинился и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных журналистов, которые пишут заказные статьи.
Шутка на грани фола
27 января, 16:16
Шутка на грани фола
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Обсудить 47
Михаил ИгнатьевВладимир ПутинЧувашияПолитика
Популярные комментарии
Это какой-то театр абсурда, уволили ни за что. Хотя может быть его и хотели уволить, а данный "инцидент" стал удобным поводом.
29 января, 17:44
Рулон Обоев
582111599
А что, справедливо! Пусть сам теперь подпрыгивает!
29 января, 17:34
ВРВиктор Ростов
139170001
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