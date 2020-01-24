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Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
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РИА Новости

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

14:16 24.01.2020 (обновлено: 14:19 24.01.2020)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
На появившихся в соцсетях кадрах видно, как во время торжественного вручения новой техники на площади Республики в Чебоксарах один из пожарных подпрыгивает, а чиновник улыбается.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
20 января, 15:49
Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" журналистов
Как заявили РИА Новости в пресс-службе республиканского МЧС, Игнатьев и начальник городской пожарной части давно знакомы, поэтому вся эта ситуация — "дружеская шутка".

"Они знакомы не понаслышке. Начальник части тоже спортсмен, и в спортивных состязаниях они вместе участвовали. Вместе и по работе, и на учениях. Они друг друга знают, такое дружеское (общение — ред.)", — сказала собеседница агентства.

На прошлой неделе Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи.
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Михаил ИгнатьевЧебоксарыЧувашияОбщество
Популярные комментарии
Отвратительно. И этот человек руководит регионом
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kkristallovich_r
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sikosi nakosi
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