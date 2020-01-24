Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
На появившихся в соцсетях кадрах видно, как во время торжественного вручения новой техники на площади Республики в Чебоксарах один из пожарных подпрыгивает, а чиновник улыбается.
20 января, 15:49Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" журналистов
Как заявили РИА Новости в пресс-службе республиканского МЧС, Игнатьев и начальник городской пожарной части давно знакомы, поэтому вся эта ситуация — "дружеская шутка".
"Они знакомы не понаслышке. Начальник части тоже спортсмен, и в спортивных состязаниях они вместе участвовали. Вместе и по работе, и на учениях. Они друг друга знают, такое дружеское (общение — ред.)", — сказала собеседница агентства.
На прошлой неделе Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи.