Экс-губернатор Сахалина Хорошавин провел три недели в колонии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 дек – РИА Новости. Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный на 13 лет за взятки, провел три недели в колонии в Хабаровском крае, сообщил в четверг РИА Новости его защитник Евгений Балабас.
Ранее Балабас заявил РИА Новости, что Хорошавина уже месяц не могут найти его родственники и защитники. Управление ФСИН по Сахалинской области сообщили, что во вторник экс-губернатора, которого ждет еще один суд, привезли из Хабаровска в следственный изолятор Южно-Сахалинска.
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"В среду я наконец-то встретился с Александром Хорошавиным в СИЗО Южно-Сахалинска. Мой подзащитный рассказал, что его этапировали сначала в СИЗО Хабаровского края, потом он провёл три недели в колонии общего режима, а затем вновь был переведен в СИЗО. Из-за таких постоянных перемещений мы и потеряли его из виду", - сказал Балабас.
По словам адвоката, состояние здоровья Хорошавина удовлетворительное, в ближайшее время он передаст своему подзащитному лекарства, рекомендованные докторами.
"Сейчас мы продолжим подготовку к судебному процессу по второму уголовному делу. Оно было прервано отсутствием Александра Вадимовича на Сахалине. Конечно, защита обратится в вышестоящие органы по поводу перевода моего подзащитного в колонию во время расследования второго уголовного дела", - отметил Балабас.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Его еще ждет второй суд - по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.
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