Экс-губернатор Сахалина Хорошавин провел три недели в колонии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 дек – РИА Новости. Экс-губернатор Сахалина Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин , осужденный на 13 лет за взятки, провел три недели в колонии в Хабаровском крае, сообщил в четверг РИА Новости его защитник Евгений Балабас.

Ранее Балабас заявил РИА Новости, что Хорошавина уже месяц не могут найти его родственники и защитники. Управление ФСИН по Сахалинской области сообщили, что во вторник экс-губернатора, которого ждет еще один суд, привезли из Хабаровска в следственный изолятор Южно-Сахалинска.

"В среду я наконец-то встретился с Александром Хорошавиным в СИЗО Южно-Сахалинска. Мой подзащитный рассказал, что его этапировали сначала в СИЗО Хабаровского края, потом он провёл три недели в колонии общего режима, а затем вновь был переведен в СИЗО. Из-за таких постоянных перемещений мы и потеряли его из виду", - сказал Балабас.

По словам адвоката, состояние здоровья Хорошавина удовлетворительное, в ближайшее время он передаст своему подзащитному лекарства, рекомендованные докторами.

"Сейчас мы продолжим подготовку к судебному процессу по второму уголовному делу. Оно было прервано отсутствием Александра Вадимовича на Сахалине. Конечно, защита обратится в вышестоящие органы по поводу перевода моего подзащитного в колонию во время расследования второго уголовного дела", - отметил Балабас.