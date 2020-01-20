Биография Игоря Краснова

Генерал-лейтенант юстиции Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске.
Окончил Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
С 1997 года работал в органах прокуратуры.
С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры.
В 2007 году перешел в Следственный комитет. Являлся старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета.
В апреле 2016 года назначен заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Будучи следователем, вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой; расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.
20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011).
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