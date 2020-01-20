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Биография Игоря Краснова
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РИА Новости

Биография Игоря Краснова

13:52 20.01.2020 (обновлено: 16:51 20.01.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / СК РФ
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Генерал-лейтенант юстиции Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске.
Окончил Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
С 1997 года работал в органах прокуратуры.
С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры.
В 2007 году перешел в Следственный комитет. Являлся старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета.
В апреле 2016 года назначен заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Будучи следователем, вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой; расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.
20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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