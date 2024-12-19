https://ria.ru/20241219/sovfed-1990038515.html

Комитеты Совфеда обсудят кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

Комитеты Совфеда обсудят кандидатуру Краснова на пост генпрокурора - РИА Новости, 19.12.2024

Комитеты Совфеда обсудят кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

Комитеты Совфеда в четверг обсудят кандидатуру Краснова, которого президент РФ Владимир Путин предложил переназначить на пост генпрокурора, сообщил глава... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:59:00+03:00

2024-12-19T06:59:00+03:00

2024-12-19T06:59:00+03:00

политика

россия

владимир путин

андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Комитеты Совфеда в четверг обсудят кандидатуру Краснова, которого президент РФ Владимир Путин предложил переназначить на пост генпрокурора, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. "В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что "комитеты Совета Федерации на совместном заседании 19 декабря 2024 года проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры", а затем подготовят необходимые заключения для проведения консультаций по представленной президентом кандидатуре на заседании Совфеда.

https://ria.ru/20241120/krasnov-1984873874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф