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Комитеты Совфеда обсудят кандидатуру Краснова на пост генпрокурора - РИА Новости, 19.12.2024
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06:59 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/sovfed-1990038515.html
Комитеты Совфеда обсудят кандидатуру Краснова на пост генпрокурора
Комитеты Совфеда обсудят кандидатуру Краснова на пост генпрокурора - РИА Новости, 19.12.2024
Комитеты Совфеда обсудят кандидатуру Краснова на пост генпрокурора
Комитеты Совфеда в четверг обсудят кандидатуру Краснова, которого президент РФ Владимир Путин предложил переназначить на пост генпрокурора, сообщил глава... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:59:00+03:00
2024-12-19T06:59:00+03:00
политика
россия
владимир путин
андрей клишас
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Комитеты Совфеда в четверг обсудят кандидатуру Краснова, которого президент РФ Владимир Путин предложил переназначить на пост генпрокурора, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. "В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что "комитеты Совета Федерации на совместном заседании 19 декабря 2024 года проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры", а затем подготовят необходимые заключения для проведения консультаций по представленной президентом кандидатуре на заседании Совфеда.
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политика, россия, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
Комитеты Совфеда обсудят кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

Клишас: комитеты Совфеда обсудят кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Комитеты Совфеда в четверг обсудят кандидатуру Краснова, которого президент РФ Владимир Путин предложил переназначить на пост генпрокурора, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "комитеты Совета Федерации на совместном заседании 19 декабря 2024 года проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры", а затем подготовят необходимые заключения для проведения консультаций по представленной президентом кандидатуре на заседании Совфеда.
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