Совфед утвердил Краснова генпрокурором

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Совфед утвердил экс-замглавы Следственного комитета Совфед утвердил экс-замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Краснов уже принял присягу и поставил подпись под соответствующими документами.

"Клянусь при осуществлении полномочий <...> свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, защищать права и свободы человека и гражданина, охранять интересы общества и государства", — сказал он.

За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.

О выдвижении Владимиром Путиным кандидатуры Краснова стало известно в понедельник. Прежний руководитель ведомства Юрий Чайка займет кресло полпреда в СКФО.

Краснов в качестве следователя вел уголовные дела о покушении на Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, а также о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

С апреля 2016 года он занимал должность заместителя председателя СК Александра Бастрыкина, курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления.