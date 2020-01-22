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Формирование нового правительства
2020-01-22T12:53+0300
https://ria.ru/20200122/1563715371.html
Совфед утвердил Краснова генпрокурором
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РИА Новости

Совфед утвердил Краснова генпрокурором

11:23 22.01.2020 (обновлено: 12:53 22.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов на заседании Совета Федерации России. 22 января 2020
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации России. 22 января 2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации России. 22 января 2020
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Совфед утвердил экс-замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генпрокурора.
Краснов уже принял присягу и поставил подпись под соответствующими документами.
"Клянусь при осуществлении полномочий <...> свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, защищать права и свободы человека и гражданина, охранять интересы общества и государства", — сказал он.
За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 11:10Формирование нового правительства
Преемник Чайки планирует создать атмосферу нетерпимости к коррупции
О выдвижении Владимиром Путиным кандидатуры Краснова стало известно в понедельник. Прежний руководитель ведомства Юрий Чайка займет кресло полпреда в СКФО.
Краснов в качестве следователя вел уголовные дела о покушении на Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, а также о хищениях при строительстве космодрома Восточный.
С апреля 2016 года он занимал должность заместителя председателя СК Александра Бастрыкина, курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления.
Краснов — генерал-лейтенант юстиции, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, отмечен почетной грамотой президента.
Игорь Краснов
20 января, 13:52
Биография Игоря Краснова
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Обсудить 6
Формирование нового правительстваИгорь КрасновСовет Федерации РФПолитика
Популярные комментарии
Ничего хорошего, при нынешнем правителе, ожидать от новых чиновников им назначенным нам не следует т.к все они "Одного поля ягодки!" - наша поговорка.
22 января, 11:54
ВпВсё помню! Дедушка
600005
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