Путин внес кандидатуру замглавы СК на должность генпрокурора

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора, сообщили в пресс-службе президента РФ.
"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу", - сообщили в пресс-службе.
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