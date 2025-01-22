https://ria.ru/20250122/krasnov-1994948635.html

Путин продлил полномочия Краснова на посту генпрокурора

Путин продлил полномочия Краснова на посту генпрокурора - РИА Новости, 22.01.2025

Путин продлил полномочия Краснова на посту генпрокурора

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия Игоря Краснова на посту генерального прокурора России, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:18:00+03:00

2025-01-22T12:18:00+03:00

2025-01-22T12:25:00+03:00

политика

россия

игорь краснов

совет федерации рф

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961303039_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_1d8f82755dde4c08236cac37348a3b5c.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия Игоря Краснова на посту генерального прокурора России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и 5 статьи 12 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в документе.Согласно закону "О прокуратуре Российской Федерации", генеральный прокурор назначается на должность президентом после консультаций с Советом Федерации, срок полномочий - пять лет.Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20250116/sbory-1994078846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, игорь краснов, совет федерации рф, владимир путин