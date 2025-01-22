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Путин продлил полномочия Краснова на посту генпрокурора - РИА Новости, 22.01.2025
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12:18 22.01.2025 (обновлено: 12:25 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/krasnov-1994948635.html
Путин продлил полномочия Краснова на посту генпрокурора
Путин продлил полномочия Краснова на посту генпрокурора - РИА Новости, 22.01.2025
Путин продлил полномочия Краснова на посту генпрокурора
Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия Игоря Краснова на посту генерального прокурора России, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:18:00+03:00
2025-01-22T12:25:00+03:00
политика
россия
игорь краснов
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия Игоря Краснова на посту генерального прокурора России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и 5 статьи 12 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в документе.Согласно закону "О прокуратуре Российской Федерации", генеральный прокурор назначается на должность президентом после консультаций с Советом Федерации, срок полномочий - пять лет.Указ вступает в силу со дня его подписания.
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политика, россия, игорь краснов, совет федерации рф, владимир путин
Политика, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Путин продлил полномочия Краснова на посту генпрокурора

Путин продлил полномочия Краснова на посту генерального прокурора России

© РИА Новости / Генпрокуратура РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Генпрокуратура РФ
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия Игоря Краснова на посту генерального прокурора России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и 5 статьи 12 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно закону "О прокуратуре Российской Федерации", генеральный прокурор назначается на должность президентом после консультаций с Советом Федерации, срок полномочий - пять лет.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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