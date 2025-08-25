Рейтинг@Mail.ru
Краснов стал единственным претендентом на пост председателя Верховного суда
18:08 25.08.2025
Краснов стал единственным претендентом на пост председателя Верховного суда
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Прием заявок на должность председателя Верховного суда РФ закончен, генпрокурор Игорь Краснов стал единственным претендентом, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ."Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации окончен прием заявлений на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации. На замещение вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря Викторовича – генерального прокурора Российской Федерации", - сказано в сообщении.В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет.
вооруженные силы рф, россия, игорь краснов, совет федерации рф
Вооруженные силы РФ, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ
Игорь Краснов
Игорь Краснов
Генпрокуратура России
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Прием заявок на должность председателя Верховного суда РФ закончен, генпрокурор Игорь Краснов стал единственным претендентом, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
"Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации окончен прием заявлений на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации. На замещение вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря Викторовича – генерального прокурора Российской Федерации", - сказано в сообщении.
В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.
Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет.
В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда
Вчера, 15:38
 
Вооруженные силы РФ, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ
 
 
