ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T10:12:00+03:00

2025-09-15T10:12:00+03:00

2025-09-15T14:19:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости."Рекомендовать Краснова Игоря Викторовича на должность председателя ВС РФ", - решила коллегия по итогам заседания."Решение принято единогласно", - отметил председатель ВККС Николай Тимошин.Краснов - единственный претендент на должность.До этого кандидатуру Краснова одобрили Совет судей и представители ВС РФ.В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру Краснова вынесут на утверждение Совета Федерации.Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.

