ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
10:12 15.09.2025 (обновлено: 14:19 15.09.2025)
ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости."Рекомендовать Краснова Игоря Викторовича на должность председателя ВС РФ", - решила коллегия по итогам заседания."Решение принято единогласно", - отметил председатель ВККС Николай Тимошин.Краснов - единственный претендент на должность.До этого кандидатуру Краснова одобрили Совет судей и представители ВС РФ.В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру Краснова вынесут на утверждение Совета Федерации.Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
Генеральный прокурор Российской Федерации, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Игорь Краснов на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ. 15 сентября 2025
Генеральный прокурор Российской Федерации, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Игорь Краснов на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ. 15 сентября 2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Рекомендовать Краснова Игоря Викторовича на должность председателя ВС РФ", - решила коллегия по итогам заседания.
"Решение принято единогласно", - отметил председатель ВККС Николай Тимошин.
Краснов - единственный претендент на должность.
До этого кандидатуру Краснова одобрили Совет судей и представители ВС РФ.
В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру Краснова вынесут на утверждение Совета Федерации.
Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
Биография Игоря Краснова
22 января, 12:51
Биография Игоря Краснова
22 января, 12:51
 
