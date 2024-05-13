https://ria.ru/20240513/krasnov-1945493334.html

Краснов раскритиковал санкции Канады против Генпрокуратуры

Краснов раскритиковал санкции Канады против Генпрокуратуры - РИА Новости, 13.05.2024

Краснов раскритиковал санкции Канады против Генпрокуратуры

Власти Канады объявили Генеральную прокуратуру России подсанкционной организацией, это пример непоследовательности и правового нигилизма, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:03

2024-05-13T07:03

2024-05-13T07:03

россия

канада

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Власти Канады объявили Генеральную прокуратуру России подсанкционной организацией, это пример непоследовательности и правового нигилизма, заявил РИА Новости руководитель надзорного ведомства Игорь Краснов. "Канада – единственное государство, которое в прошлом году объявило Генпрокуратуру России подсанкционной организацией", - сказал Краснов в интервью РИА Новости. Он напомнил, что российское надзорное ведомство - это единственный центральный орган РФ по исполнению Договора о правовой помощи по уголовным делам, и все запросы и просьбы в соответствии с договором передаются Генпрокуратурой. "От исполнения самого договора Канада формально не отказывается, но при этом вводит санкции против государственного органа, который выполняет договор с российской стороны. Это яркий пример непоследовательности и правового нигилизма, проявляемых страной, руководители которой одержимы русофобией", - добавил Краснов.

https://ria.ru/20240513/gunko-1945491364.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929205340.html

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россия, канада, игорь краснов, генеральная прокуратура рф