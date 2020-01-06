Православная церковь Украины

Украинские флаги верующих на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве

Начиная с 1991 года, украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви независимой от Московского патриархата

В мейнстрим высшей государственной политики идею поместной церкви вывел президент Виктор Ющенко, который пытался получить поддержку Константинопольского патриарха Варфоломея в 2008 году, но тот не дал своего благословения на каноническое отделение Украинской православной церкви.

16 июня 2016 года Верховная рада Украины приняла обращение к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии (полное самоуправление, административная независимость) православной церкви в Украине. В своем обращении Верховная рада призвала Варфоломея признать недействительным акт 1686 года, согласно которому "в нарушение канонов" Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату

9 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко в ходе своего визита в Турцию провел встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем и членами синода этой церкви, после чего сообщил, что Украина близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви.

17 апреля президент Петр Порошенко заявил о своем намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви на Украине.

18 апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями церквей и официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении

томоса об автокефалии. К обращению присоединились представители двух непризнанных на Украине церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви). 19 апреля депутаты Верховной Рады поддержали обращение президента. 20 апреля заместитель главы администрации президента Украины Ростислав Павленко посетил Стамбул и передал патриарху Варфоломею обращение президента Украины, постановление Верховной рады Украины, обращения от иерархов непризнанных церквей о предоставлении томоса об автокефалии.

7 сентября патриарх Варфоломей назначил в Киев двух экзархов – архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада). В канонической Украинской православной церкви Московского патриархата назвали произошедшее "грубым вмешательством государства в дела религии" и призвали патриарха Варфоломея не идти на поводу у властей Украины.

11 октября Константинопольский патриархат снял анафему с главы непризнанного Киевского патриархата Филарета (Денисенко) и принял в служение предстоятеля неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария (Малетича), тем самым легализовав раскольников и фактически начав процесс предоставления автокефалии Украине.

Подобные действия вынудили Русскую православную церковь разорвать отношения с Константинополем по всей канонической территории церкви, включая Украину и Белоруссию. Аналогичную позицию заняла Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), являющаяся самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.

3 ноября в Стамбуле президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Украины с Константинопольским патриархатом.

Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии . В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии "новой церкви" Украины, 6 января состоялась передача томоса Киеву. Как следует из документа, юрисдикция "новой церкви" ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя



Как сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, добровольный переход из канонической Украинской православной церкви в неканоническую структуру "новая церковь" осуществили только 84 прихода, а остальные были незаконно перерегистрированы или По данным главы неканонической "новой церкви" Украины Епифания Думенко по состоянию на октябрь 2019 года, к "новой церкви" присоединились 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий.Как сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, добровольный переход из канонической Украинской православной церкви в неканоническую структуру "новая церковь" осуществили только 84 прихода, а остальные были незаконно перерегистрированы или захвачены

Спустя несколько месяцев после создания "новой церкви" бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил о расколе . По его словам, глава "новой церкви" Епифаний нарушил договоренности, достигнутые во время "объединительного собора". По словам Филарета, именно он должен был остаться руководителем Православной церкви Украины (ПЦУ), а Епифаний должен был отвечать только за внешнее представительство. Филарет также раскритиковал томос об автокефалии, который, ограничивает юрисдикцию ПЦУ территорией Украины.

Вместе с несколькими "епископами" Филарет отделился от ПЦУ и заявил о воссоздании "Киевского патриархата", рукоположив для него новых "епископов".