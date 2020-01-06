Православная церковь Украины

Процессы, связанные с демократизацией церковной жизни и распадом СССР, привели к нарастанию напряженности в православной религиозной среде на Украине. На территории Украины действовали три крупные православные церковные организации: каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также не признанные мировым православием церковные структуры – Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.
Начиная с 1991 года, украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви независимой от Московского патриархата.
В мейнстрим высшей государственной политики идею поместной церкви вывел президент Виктор Ющенко, который пытался получить поддержку Константинопольского патриарха Варфоломея в 2008 году, но тот не дал своего благословения на каноническое отделение Украинской православной церкви.
После государственного переворота 2014 года новые украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, неоднократно выступали за создание в стране поместной православной церкви.
16 июня 2016 года Верховная рада Украины приняла обращение к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии (полное самоуправление, административная независимость) православной церкви в Украине. В своем обращении Верховная рада призвала Варфоломея признать недействительным акт 1686 года, согласно которому "в нарушение канонов" Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату.
9 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко в ходе своего визита в Турцию провел встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем и членами синода этой церкви, после чего сообщил, что Украина близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви.
17 апреля президент Петр Порошенко заявил о своем намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви на Украине.
18 апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями церквей и официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении
томоса об автокефалии. К обращению присоединились представители двух непризнанных на Украине церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви). 19 апреля депутаты Верховной Рады поддержали обращение президента. 20 апреля заместитель главы администрации президента Украины Ростислав Павленко посетил Стамбул и передал патриарху Варфоломею обращение президента Украины, постановление Верховной рады Украины, обращения от иерархов непризнанных церквей о предоставлении томоса об автокефалии.
22 апреля обращение было официально принято к рассмотрению Священным Синодом Вселенского Патриархата.
7 сентября патриарх Варфоломей назначил в Киев двух экзархов – архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада). В канонической Украинской православной церкви Московского патриархата назвали произошедшее "грубым вмешательством государства в дела религии" и призвали патриарха Варфоломея не идти на поводу у властей Украины.
11 октября Константинопольский патриархат снял анафему с главы непризнанного Киевского патриархата Филарета (Денисенко) и принял в служение предстоятеля неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария (Малетича), тем самым легализовав раскольников и фактически начав процесс предоставления автокефалии Украине.
Подобные действия вынудили Русскую православную церковь разорвать отношения с Константинополем по всей канонической территории церкви, включая Украину и Белоруссию. Аналогичную позицию заняла Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), являющаяся самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.
3 ноября в Стамбуле президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Украины с Константинопольским патриархатом.
15 декабря в Софийском соборе Киева состоялся "объединительный собор", на котором было объявлено о создании "украинской автокефальной церкви". Перед началом собора Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь приняли решение о самороспуске. Главой создаваемой церкви был избран представитель раскольнического Киевского патриархата Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии "новой церкви" Украины, 6 января состоялась передача томоса Киеву. Как следует из документа, юрисдикция "новой церкви" ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.
31 января "новая церковь" была зарегистрирована как юридическое лицо под названием "Киевская митрополия украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".
По данным главы неканонической "новой церкви" Украины Епифания Думенко по состоянию на октябрь 2019 года, к "новой церкви" присоединились 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий.
Как сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, добровольный переход из канонической Украинской православной церкви в неканоническую структуру "новая церковь" осуществили только 84 прихода, а остальные были незаконно перерегистрированы или захвачены.
Как сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, добровольный переход из канонической Украинской православной церкви в неканоническую структуру "новая церковь" осуществили только 84 прихода, а остальные были незаконно перерегистрированы или захвачены.
Спустя несколько месяцев после создания "новой церкви" бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил о расколе. По его словам, глава "новой церкви" Епифаний нарушил договоренности, достигнутые во время "объединительного собора". По словам Филарета, именно он должен был остаться руководителем Православной церкви Украины (ПЦУ), а Епифаний должен был отвечать только за внешнее представительство. Филарет также раскритиковал томос об автокефалии, который, ограничивает юрисдикцию ПЦУ территорией Украины.
Вместе с несколькими "епископами" Филарет отделился от ПЦУ и заявил о воссоздании "Киевского патриархата", рукоположив для него новых "епископов".
В июне 2019 года синод Православной церкви Украины лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив его в составе "епископата". Позже начался процесс, направленный на ликвидацию структуры раскольника. Филарет пытался обжаловать это решение, но 14 декабря 2019 года ПЦУ заявила о юридической ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
О признании Православной церкви Украины объявили Элладская и Александрийская церкви.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников