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РИА Новости

Филарет раскрыл подробности предоставления томоса "новой церкви" Украины

21:20 23.09.2019 (обновлено: 21:43 23.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Раскольник Филарет заявил, что "новая церковь" Украины не является автономной из-за принятого устава.
По его словам, одним из условий Константинополя для предоставления Киеву томоса стал отказ Филарета от выдвижения его кандидатуры на пост предстоятеля церкви.

"Это требование было не только несправедливым, но и неканоническим", — заявил он.

Также патриарх отметил, что "новая церковь" не получила полноценной автономии, так как на "объединительном соборе" устав был принят в греческом варианте по образцу Константинопольского патриархата.
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"Это означает, что православная церковь Украины действует по уставу чужой церкви. И Министерство культуры Украины зарегистрировало не украинский устав, а греческий", — подчеркнул он.
Кроме того, по словам Филарета, так называемый объединительный собор "проходил в составе Константинопольского патриархата", однако ни одна из присутствовавших на нем церквей "не была в каноническом подчинении Константинопольского патриарха".

"Новая церковь" Украины

В декабре прошлого года в Киеве состоялся "объединительный собор", на котором была образована "новая церковь" Украины. Это произошло в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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В январе константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви", согласно которому ее юрисдикция ограничивается территорией Украины. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Через несколько месяцев после передачи томоса предстоятель бывшей неканонической церкви раскольник Филарет Денисенко заявил, что "новая церковь" разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках "объединительного собора".
Также Филарет сообщил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей.
Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата". Позже начался процесс, направленный на ликвидацию структуры раскольника.
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Раскольник Филарет ( Денисенко)Новости - Религия и мировоззрениеУкраина
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