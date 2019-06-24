Синод "новой церкви" Украины лишил Филарета права управлять епархией

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Уточняется, что при этом его оставили в составе епископата.

Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви". Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит ее в зависимость от Константинополя.

Теперь Филарет может через письмо на имя главы "новой церкви" Епифания Думенко, обратиться к синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения.

Синод также решил подчинить Киевскую епархию, которой должен был управлять Филарет, напрямую Епифанию.

Кроме того, из состава епископата "новой церкви" исключили Иоасафа Шибаева и митрополита Белгородского и Обоянского Петра Москалева — "за активное участие в действиях, направленных на возмущение противостояния в церковной среде".

Также были запрещены в священнослужении архимандрит Андрей Маруцак и иеромонах Илья Зеленский.

"Новая церковь"

Церковная структура, получившая название "Православная церковь Украины", была создана в декабре в результате объединения неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Возглавил ее Епифаний Думенко. В январе Константинопольский патриарх Варфоломей выдал ПЦУ томос об автокефалии. Другие православные церкви ее не признали.

Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "объединительном соборе". В Русской православной церкви значение "собора" назвали ничтожным, "автокефалию" — пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

Несогласие Филарета

Уже через несколько месяцев Филарет заявил о расколе в "новой церкви". По его словам, это произошло из-за того, что Епифаний нарушил договоренности, достигнутые во время "объединительного собора".

Так, Филарет утверждает, что именно он должен был остаться руководителем ПЦУ, а Епифаний отвечал бы только за внешнее представительство. Кроме того, он упрекает предстоятеля в том, что тот не только не сотрудничает с ним, но даже не звонит.

Филарет также раскритиковал и томос об автокефалии, который ограничивает юрисдикцию ПЦУ территорией Украины и лишает ее еще некоторых прав, а вдобавок заявил, что возглавляемый им "Киевский патриархат" не прекращал существования, несмотря на создание "новой церкви".