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Религия и мировоззрение
2019-12-15T18:31+0300
https://ria.ru/20191215/1562417123.html
Глава "новой церкви" анонсировал визит патриарха Варфоломея на Украину
https://cdn21.img.ria.ru/images/155489/64/1554896469_0:392:2943:2047_1036x0_80_0_0_d475f2ef420e50498f407654259dc1d7.jpg
РИА Новости

Глава "новой церкви" анонсировал визит патриарха Варфоломея на Украину

18:30 15.12.2019 (обновлено: 18:31 15.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЕпифаний Думенко
Епифаний Думенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Епифаний Думенко. Архивное фото
КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Глава "новой церкви" Украины (ПЦУ) "митрополит" Епифаний Думенко во время литургии по случаю годовщины создания "церкви" заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, передает сайт "5 канала".
"В ближайшее время Украину посетит патриарх вселенский Варфоломей", - говорится в сообщении.
Также Епифаний сообщил, что "еще несколько церквей присоединятся" к "новой церкви" в 2020 году.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Русская православная церковьУкраинаВ мире
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