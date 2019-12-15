Глава "новой церкви" анонсировал визит патриарха Варфоломея на Украину

КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Глава "новой церкви" Украины (ПЦУ) "митрополит" Епифаний Думенко во время литургии по случаю годовщины создания "церкви" заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину, передает сайт "5 канала".
"В ближайшее время Украину посетит патриарх вселенский Варфоломей", - говорится в сообщении.
Также Епифаний сообщил, что "еще несколько церквей присоединятся" к "новой церкви" в 2020 году.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.