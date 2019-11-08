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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Александрийской церковью

17:34 08.11.2019 (обновлено: 20:59 08.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Александрийский Феодор II
Патриарх Александрийский Феодор II
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Александрийский Феодор II. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Русская православная церковь с глубокой скорбью восприняла решение патриарха Александрийского Феодора Второго признать раскольническую Православную церковь Украины и внести имя ее главы Епифания Думенко в диптих, заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Это решение делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви", — сказал он.

Дальнейшее суждение по этому вопросу будет иметь Священный синод Московского патриархата, добавил собеседник агенства.
Молитвенное поминовение глав православных церквей в соответствии с их местом в диптихе (перечне церквей) — знак признания поместной церкви и воплощение единства православия.
На сегодняшней литургии патриарх Феодор Второй впервые помянул Епифания, а позже заявил, что Александрийский патриархат вписал ПЦУ в диптих. Теперь Епифания будут поминать в храмах Александрийской церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4 ноября, 14:42Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
В октябре украинских раскольников признала Элладская церковь. И хотя это решение вызвало неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил Епифанию поздравительное послание. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Год назад РПЦ полностью прервала евхаристическое общение с Константинополем.
Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических структур.
В январе она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя.
Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦНовости - Религия и мировоззрениеФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
Популярные комментарии
Зачем бога делить на "секции"? Для верующих (настоящих)-это вряд ли интересно. Священники заигрались в политику.
8 ноября, 18:20
elya.velichutina
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Не мое дело, конечно! Но наш Патриарх - реально патриот в отличие от многих-многих диванных "экспертов"!
8 ноября, 19:03
Владимир Фролов
53500016
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