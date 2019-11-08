В РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Александрийской церковью

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Русская православная церковь с глубокой скорбью восприняла решение Русская православная церковь с глубокой скорбью восприняла решение патриарха Александрийского Феодора Второго признать раскольническую Православную церковь Украины и внести имя ее главы Епифания Думенко в диптих, заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Это решение делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви", — сказал он.

Дальнейшее суждение по этому вопросу будет иметь Священный синод Московского патриархата, добавил собеседник агенства.

Молитвенное поминовение глав православных церквей в соответствии с их местом в диптихе (перечне церквей) — знак признания поместной церкви и воплощение единства православия.

На сегодняшней литургии патриарх Феодор Второй впервые помянул Епифания, а позже заявил, что Александрийский патриархат вписал ПЦУ в диптих. Теперь Епифания будут поминать в храмах Александрийской церкви.

В октябре украинских раскольников признала Элладская церковь. И хотя это решение вызвало неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил Епифанию поздравительное послание. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

Год назад РПЦ полностью прервала евхаристическое общение с Константинополем.

Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических структур.

В январе она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя.