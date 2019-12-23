УПЦ: в "новую церковь" Украины добровольно перешли только 84 прихода

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Добровольный переход из канонической Украинской православной церкви в неканоническую структуру "новая церковь" осуществили только 84 прихода, а остальные были незаконно перерегистрированы или захвачены, сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Ранее глава неканонической "новой церкви" Украины Епифаний Думенко заявил, что по состоянию на октябрь 2019 года к ней присоединились 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий.

"Это откровенная манипуляция (отчет "новой церкви" о многочисленных переходах – ред.). Добровольно осуществили переход 84 прихода. Из них без настоятеля - 28 и с настоятелем храма - 56. В настоящее время у нас есть 122 храма, которые захвачены рейдерским способом. Мы не ожидали, что такое может быть в демократическом государстве. Имеют место тайные перерегистрации, когда сам приход УПЦ не знает ничего, но местные органы власти перерегистрируют приход. И таких приходов – 220", - рассказал Антоний в интервью сайту "Главком", опубликованном в понедельник.

Он также подчеркнул, что решить проблему раскола можно, если те, кто нарушил церковные каноны, смогут покаяться и признать свою ошибку. По словам Антония, последние пять лет для УПЦ были тяжелыми, но после того, как весной прошли выборы и президентом Украины стал Владимир Зеленский, ситуация несколько изменилась.

"Стало легче. Сейчас нет заказа из Киева на уничтожение нашей церкви на местах, это мы чувствуем. Да, еще есть шлейф, который идет с тех пор (со времен, когда президентом был Петр Порошенко – ред.)... Главное, что массовые захваты храмов прекратились. Это признак того, что новая власть не давит так, как это было раньше", - заключил Антоний.