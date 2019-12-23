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Религия и мировоззрение
2019-12-23T18:54+0300
https://ria.ru/20191223/1562742117.html
УПЦ: в "новую церковь" Украины добровольно перешли только 84 прихода
https://cdn22.img.ria.ru/images/156246/24/1562462472_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_844f4a64c9d45f03037753e55d6790ac.jpg
РИА Новости

УПЦ: в "новую церковь" Украины добровольно перешли только 84 прихода

18:54 23.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВерующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Добровольный переход из канонической Украинской православной церкви в неканоническую структуру "новая церковь" осуществили только 84 прихода, а остальные были незаконно перерегистрированы или захвачены, сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.
Ранее глава неканонической "новой церкви" Украины Епифаний Думенко заявил, что по состоянию на октябрь 2019 года к ней присоединились 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий.
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"Это откровенная манипуляция (отчет "новой церкви" о многочисленных переходах – ред.). Добровольно осуществили переход 84 прихода. Из них без настоятеля - 28 и с настоятелем храма - 56. В настоящее время у нас есть 122 храма, которые захвачены рейдерским способом. Мы не ожидали, что такое может быть в демократическом государстве. Имеют место тайные перерегистрации, когда сам приход УПЦ не знает ничего, но местные органы власти перерегистрируют приход. И таких приходов – 220", - рассказал Антоний в интервью сайту "Главком", опубликованном в понедельник.
Он также подчеркнул, что решить проблему раскола можно, если те, кто нарушил церковные каноны, смогут покаяться и признать свою ошибку. По словам Антония, последние пять лет для УПЦ были тяжелыми, но после того, как весной прошли выборы и президентом Украины стал Владимир Зеленский, ситуация несколько изменилась.
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"Стало легче. Сейчас нет заказа из Киева на уничтожение нашей церкви на местах, это мы чувствуем. Да, еще есть шлейф, который идет с тех пор (со времен, когда президентом был Петр Порошенко – ред.)... Главное, что массовые захваты храмов прекратились. Это признак того, что новая власть не давит так, как это было раньше", - заключил Антоний.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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Религия и мировоззрениеУкраинарелигия
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