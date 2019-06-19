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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации "новой церкви"

Вчера, 20:17
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© AFP 2019 / Genya SavilovЕпископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний во время службы в Киеве. 16 декабря 2018
Епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний во время службы в Киеве. 16 декабря 2018
© AFP 2019 / Genya Savilov
Епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний во время службы в Киеве. 16 декабря 2018. Архивное фото
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
"Окружным административным судом города Киев было открыто производство по иску Киевской митрополии УПЦ к министерству культуры Украины и государственному регистратору КП "Центр правовой помощи и регистрации" о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра "православной церкви Украины", - говорится в сообщении.
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"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеСитуация вокруг УПЦУкраина
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