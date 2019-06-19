В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации "новой церкви"

Епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний во время службы в Киеве. 16 декабря 2018. Архивное фото

Епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний во время службы в Киеве. 16 декабря 2018

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.

"Окружным административным судом города Киев было открыто производство по иску Киевской митрополии УПЦ к министерству культуры Украины и государственному регистратору КП "Центр правовой помощи и регистрации" о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра "православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

УПЦ в своем иске просит признать противоправным и отменить регистрацию "новой церкви".

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.