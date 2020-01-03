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Убийство иранского генерала обнажает слабость США
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РИА Новости

Убийство иранского генерала обнажает слабость США

16:13 03.01.2020 (обновлено: 16:24 03.01.2020)
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeПротестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали возмездие и "сокрушительный удар" после убийства главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Ирак в связи с возросшей напряженностью. Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии в связи с произошедшим, а нефть марки Brent подскочила в цене на новостях.
Здание МИД России
Вчера, 14:31
"Шаг вне правовых рамок". МИД об убийстве США генерала Сулеймани
Эксперты констатируют очередной виток эскалации в ирано-американских отношениях, однако склоняются к тому, что инцидент не станет причиной войны между двумя странами.
Заявление Пентагона, подтверждающее нанесение ракетного удара, в результате которого был убит иранский генерал, содержит прозрачный намек на то, что послужило причиной, а вернее — поводом для проведения акции: "Сулеймани одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое имело место на этой неделе".
Самое начало года ознаменовалось акцией протеста у посольства США в Багдаде и попыткой штурма его главных ворот. Протестующие отступили после того, как их к этому призвало командование иракского шиитского ополчения. Кстати, замглавы ополчения погиб вместе с Сулеймани.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Вчера, 14:21
Иран пообещал ответить США на убийство Сулеймани в ближайшее время
Стоит напомнить, что в начале ноября в Ираке прошли акции протеста с выраженной антииранской повесткой. Среди прочего была совершена попытка поджога иранского консульства в городе Кербела.
Трудно избежать соблазна увязать эти события.
За последние годы Ирак стал главным "полем боя" в ирано-американском противостоянии. Тегеран активно — и весьма успешно — перехватывает у Вашингтона рычаги влияния на Багдад, чей суверенитет остается ослабленным после уничтожения политической системы Саддама Хусейна. Если предположить, что Пентагон хотя бы частично прав в своих обвинениях о причастности проиранских сил к событиям у посольства США, то это выглядит просто симметричным ответом: американцы инспирировали антииранские выступления и нападение на консульство в Кербеле — иранцы показали, что владеют данным инструментарием не хуже.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 07:39
МИД Ирана: убийство Сулеймани укрепит сопротивление действиям США
Однако убийство Сулеймани резко взвинтило политические ставки со стороны Вашингтона и расценивается как попытка подчеркнуть безусловность американского доминирования в регионе (да и в целом на планете). И действительно, несмотря на жесткость риторики иранских официальных лиц, трудно представить, что Тегеран сможет симметрично отреагировать на подобный вызов.
В последние годы наблюдается заметная активизация действий американцев против иностранцев на принципах экстерриториальности. Далеко не всегда речь идет о физическом уничтожении. Для России, например, наиболее актуальны задержания наших граждан и их передача Соединенным Штатам третьими странами по обвинению в уголовных преступлениях. Особенно часто в подобной роли фигурируют отечественные программисты.
Силовые акции — в частности, против террористов — также проводятся американцами регулярно. В октябре в результате спецоперации ими был уничтожен лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 11:59
Ливанская "Хезболла" заявила о готовности продолжить дело Сулеймани
Но Касем Сулеймани не был террористом. Он был высокопоставленным государственным деятелем и представителем законного правительства страны — члена ООН. Данным убийством американцы демонстративно пересекли одну из красных линий международной политики. Как отметил российский МИД, "мир столкнулся с новой реальностью".
Вот только есть очень большие сомнения, что США получат желаемый эффект от убийства.
Дело в том, что в предыдущий исторический период преследование конкретных персон носило для американцев второстепенный характер и шло вслед за главным — управлением миром по своему вкусу. США вторгались, куда хотели, бомбили и разрушали целые страны, ликвидировали неудобные для них политические системы и сносили неугодных правителей. В подобных условиях преследование определенных фигур, будь то наркобароны, террористы или политические оппоненты, органично дополняло картину тотального всемогущества Вашингтона.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Вчера, 08:13
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
Однако ныне ситуация изменилась радикально. В геополитическом плане США слабеют на глазах. Они безнадежно увязли в прежних военных авантюрах (Афганистан, Ирак) и не рискуют влезать в новые, даже когда им открыто бросают вызов (как КНДР). Американцы неуклонно теряют политические позиции на Ближнем Востоке. Им на пятки наступают Россия, Турция и Иран. У Вашингтона просто нет сил бросить полноценный вызов Москве в Сирии или Тегерану в том же Ираке.
Еще совсем недавно грандиозный военный потенциал США ныне сведен к возможности провести точечную спецоперацию по ликвидации неугодной фигуры.
Однако повлечет ли убийство Сулеймани кардинальные перемены в ближневосточных раскладах? Разумеется, нет — разве только в худшую для американцев сторону, усилив противодействие им практически во всех столицах, включая Тегеран и Багдад.
Для Дональда Трампа акция по уничтожению иранского генерала предоставляет неплохие возможности для внутриамериканского пиара, что весьма актуально в свете приближающихся выборов.
Зато для остального мира произошедшее является свидетельством утраты Вашингтоном реальной силы — и необходимости в связи с этим вводить повышенные меры безопасности, поскольку ждать от американцев, не желающих расставаться со статусом сверхдержавы, соблюдения принятых в мире правил политической игры просто не приходится.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани
Вчера, 06:00
Биография иранского генерала Касема Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиАмир ХатамиКасем СулейманиХасан РоуханиМинистерство обороны СШАООНАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
А попытка убийства Скрипалей и чеченца грузинского гражданства в ФРГ, чья слабость? А Немцова? А аресты оппозиционеров в стране?
3 января, 16:33
Daniel Millet
3416309173
Не нужно бороться с США и их сателлитами (подельниками). Нужно сковырнуть доллар. И как только это произойдет все это "дело" сразу сдуется. Прекратится международный терроризм и бомбежки по всему миру. И базы США будут свернуты, поскольку содержать их за счет всего мира будет невозможно. Что же касается последних преступных деяний США, то по этой стране плачут международные санкции. Если Европа снова поведет себя, как шавка, забившаяся под лавку хозяина, то это явным образом укажет на то, что в урегулировании Иранской ядерной программы она совершенно не заинтересована. А все происходящее с ее стороны, по этой проблеме, до сих пор - лишь "театр одного актера", находящегося за океаном.
3 января, 20:09
aleksklo
8211715914
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