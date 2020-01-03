В Иране пригрозили США сокрушительным ответом на убийство Сулеймани

ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и "сокрушительный ответ" на гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Касема Сулеймани

"Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление", - говорится в заявлении Роухани.

Он добавил, что гибель высокопоставленного военнослужащего укрепит сопротивление и противодействие Ирана деятельности США.

В свою очередь, министр обороны Ирана пообещал дать "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за гибелью командующего спецподразделением "Кудс" КСИР, отметив, что "это преступление" является доказательством "низости Большого сатаны" (так США называют в Иране) и их поддержки терроризма в регионе.

Также официальный представитель КСИР Рамезан Шариф в эфире иранского телевидения заявил, что Иран и "фронт сопротивления" по всему исламскому миру отомстят США за гибель командующего спецподразделением "Кудс", пообещав превратить "моментную радость" в "траур".

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.