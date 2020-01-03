Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T11:50+0300
https://ria.ru/20200103/1563085780.html
В Иране пригрозили США сокрушительным ответом на убийство Сулеймани
https://cdn23.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:176:2446:1552_1036x0_80_0_0_8aacf4948189b992732b3e658ee16438.jpg
РИА Новости

В Иране пригрозили США сокрушительным ответом на убийство Сулеймани

09:26 03.01.2020 (обновлено: 11:50 03.01.2020)
5718
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и "сокрушительный ответ" на гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Касема Сулеймани.
"Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление", - говорится в заявлении Роухани.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 07:58
Эксперт: Трамп фактически объявил войну Ирану убийством Сулеймани
Он добавил, что гибель высокопоставленного военнослужащего укрепит сопротивление и противодействие Ирана деятельности США.
В свою очередь, министр обороны Ирана пообещал дать "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за гибелью командующего спецподразделением "Кудс" КСИР, отметив, что "это преступление" является доказательством "низости Большого сатаны" (так США называют в Иране) и их поддержки терроризма в регионе.
Также официальный представитель КСИР Рамезан Шариф в эфире иранского телевидения заявил, что Иран и "фронт сопротивления" по всему исламскому миру отомстят США за гибель командующего спецподразделением "Кудс", пообещав превратить "моментную радость" в "траур".
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Вчера, 08:13
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
104812110
Обсудить 12
Амир ХатамиХасан РоуханиГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Не знаю сколько еще наши власти будут с американцами в партнеров играть, наверное до тех пор, пока их самих убивать не начнут, как иранского генерала. Этот фашизм сам не остановится.
3 января, 10:27
МСМаксим Солдусов
2010004
Рекомендуем
Игорь Коротченко
Иран жестко ответит на убийство Сулеймани, считает Коротченко
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Эксперт: Трамп фактически объявил войну Ирану убийством Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани
Фрагмент автомобиля, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани при обстреле американскими ракетами международного аэропорта Багдада
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Войны с США после гибели Сулеймани не будет, считает иранский депутат
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Последствия удара по конвою с генералом КСИР Сулеймани попали на видео
Константин Косачев
Косачев прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Убийство Сулеймани ведет к эскалации, уверен эксперт
Панорама Тегерана, Иран
В Иране назвали число американских баз "на расстоянии выстрела"
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
В Иране пообещали отомстить США за убийство генерала КСИР
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Пелоси заявила, что убийство Сулеймани вызвало риск эскалации насилия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
01:35Команда Трампа сочла "неприемлемым" бездействие в ситуации с Сулеймани
01:19В Нью-Йорке усилил меры безопасности в штате после убийства Сулеймани
Лента новостейМолния