Вместе с генералом Сулеймани и аль-Мухандисом погибли десять человек

"Сегодня, в пятницу, утром два автомобиля, где были мученики Сулеймани и аль-Мухандис, ехали из аэропорта в Багдаде в сторону самого Багдада, подверглись ракетному обстрелу США. Все пассажиры, из которых 10 человек были попутчиками и охранниками аль-Мухандиса и Сулеймани, погибли", - сказал он в эфире иранского телевидения.