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Вместе с генералом Сулеймани и аль-Мухандисом погибли десять человек
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РИА Новости

Вместе с генералом Сулеймани и аль-Мухандисом погибли десять человек

10:07 03.01.2020 (обновлено: 10:21 03.01.2020)
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© AP Photo / UNCREDITEDГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / UNCREDITED
ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. При ударе США в Ираке вместе с главой спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом погибли еще 10 человек, сообщил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.
"Сегодня, в пятницу, утром два автомобиля, где были мученики Сулеймани и аль-Мухандис, ехали из аэропорта в Багдаде в сторону самого Багдада, подверглись ракетному обстрелу США. Все пассажиры, из которых 10 человек были попутчиками и охранниками аль-Мухандиса и Сулеймани, погибли", - сказал он в эфире иранского телевидения.
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Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
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