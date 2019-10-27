Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ*

Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

"США привлекли к ответственности "террориста номер один". Абу Бакр аль-Багдади мертв", — сказал он, выступая в прямом эфире американских телеканалов.

По его словам, спецназ провел "опасную и смелую" операцию на северо-востоке Сирии, во время которой уничтожил большое количество боевиков и подручных аль-Багдади. Среди них две жены главаря ИГ* в поясах смертников, которые не сработали.

"Но тот факт, что они мертвы, а на них были пояса, сильно усложнил ситуацию для наших людей, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Они не взорвались, но они погибли", — сказал Трамп.

Кроме того, США взяли в плен нескольких боевиков. Спецназу также удалось освободить одиннадцать детей.

В операции участвовали восемь вертолетов. Американский президент отметил, что они летели "очень низко и быстро" и встретились с локальным огнем, который "был очень быстро подавлен".

"Мы думаем, это были случайные люди, которым, как мне кажется, просто не нравится смотреть на вертолеты", — сказал Трамп.

Говоря о пострадавших, президент рассказал об эвакуации "одной прекрасной собаки", которая проделала "отличную работу". Кроме того, США планировали использовать робота, но он не понадобился. Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил о "небольших ранениях" двух американских солдат.

"Умер как трус"

Трамп также рассказал подробности ликвидации террориста. Так, главарь ИГ* пытался скрыться в подземном туннеле, который закончился тупиком, и взорвал себя с помощью пояса смертника. Во время побега он прикрывался тремя своими детьми, в результате они погибли.

"Он умер как трус и собака, убегая и плача", — заявил американский лидер.

По его словам, тело главаря ИГ* было сильно обезображено. Тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать по экспресс-анализу ДНК", сказал Трамп.

Он сообщил, что за террористом наблюдали последние две недели, он постоянно менял свои намерения, а потом осел в большом жилом комплексе, где было много подземных туннелей. Трамп отметил, что все ходы были тупиковыми, кроме одного, но "мы и его прикрыли".

Президент рассказал, что спецназовцы проникли в дом через проделанную ими с помощью взрыва дыру в стене. Он заявил, что стену пришлось взорвать, так как основной вход был заминирован.

"Это было как смотреть кино"

Президент США поблагодарил Россию, Турцию и Ирак за помощь в ликвидации главаря "Исламского государства"*. По его словам, Россия "отлично повела себя", пропустив американские вертолеты над контролируемой ей территорией Сирии. Трамп не сообщил, откуда прилетел спецназ, участвовавший в операции, но уточнил, что речь идет о базе "в дружественной стране". При этом он отметил, что Россия не знала заранее, какую миссию выполняют США.

"Я также хочу поблагодарить сирийских курдов за поддержку, которую они смогли оказать нам в этой очень опасной миссии", — сказал Трамп.

Глава государства также рассказал, что наблюдал за спецоперацией в прямом эфире из ситуационного центра Белого дома.

"Это было как смотреть кино", — отметил президент.

По его словам, в комнате находились вице-президент Майк Пенс, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и другие.

"Очередная смерть террориста"

В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией о проведении США в Идлибе операции по уничтожению Аль-Багдади. В ведомстве отметили, что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не было.

Кроме того, в Минобороны усомнились в реальности спецоперации из-за нарастания числа участников, якобы принимавших участие в ликвидации террориста. Также в ведомстве отметили, что им не известно ни о каком якобы содействии пролету американских военных в воздушное пространство Сирии.

"США должны предоставить прямые доказательства пребывания лидера ИГ* на территории, подконтрольной "Ан-Нусре"*, — сказали в военном ведомстве.

Ранее о ликвидации аль-Багдади сообщил командующий "Сирийскими демократическими силами" (SDF) Мазлум Абди. Он отметил, что перед этим пять месяцев велась разведывательная работа на земле и точечное преследование.

В свою очередь, высокопоставленный источник в иракской разведке заявил РИА Новости, что Багдад сыграл значительную роль в ликвидации террориста.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.