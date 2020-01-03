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В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани
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РИА Новости

В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани

09:15 03.01.2020 (обновлено: 10:27 03.01.2020)
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии после убийства главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает телеканал "Аль-Джазира".
"Министр обороны Израиля призывает к экстренной встрече руководителей служб безопасности и армии для оценки ситуации после убийства Сулеймани", - сообщил телеканал в Тwitter.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 09:30
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По данным телеканала, армия Израиля переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или Сектора Газа.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
Вон кто за этим убийством стоит. Забегали.
3 января, 09:17
Naum Vygodsky
231001157
Ну, как всегда комментаторы с радужно картавой мовой знают больше всех
3 января, 10:21
С Саша Лебедев
4930004
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