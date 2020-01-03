Войны с США после гибели Сулеймани не будет, считает иранский депутат

ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Войны с США после Войны с США после убийства главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани не будет, но им преподадут урок, заявил РИА Новости представитель комитета иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Хосейн Накави Хосейни.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

По словам Хосейни, генерала Сулеймани, который "отдал свою жизнь борьбе с терроризмом", любили "все мусульмане".

"Американцев нельзя простить за их преступление… Этот преступный шаг, конечно, не останется без сокрушительного ответа, который заставит американцев пожалеть", - сказал представитель комитета в парламенте Ирана.

"Возмездие США не нуждается в региональной войне", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности войны.