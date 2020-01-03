Нефть резко подорожала на фоне новостей об убийстве генерала Сулеймани

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Нефть дорожает более чем на 2% на новостях об Нефть дорожает более чем на 2% на новостях об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского удара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.01 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,76% - до 68,09 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель.

При этом ранее цены на нефть росли более чем на 4%.