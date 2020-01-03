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Нефть резко подорожала на фоне новостей об убийстве генерала Сулеймани
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РИА Новости

Нефть резко подорожала на фоне новостей об убийстве генерала Сулеймани

06:32 03.01.2020 (обновлено: 06:51 03.01.2020)
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© AP Photo / David ZalubowskiДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / David Zalubowski
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Нефть дорожает более чем на 2% на новостях об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского удара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.01 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,76% - до 68,09 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель.
При этом ранее цены на нефть росли более чем на 4%.
Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря, и глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за удар взяли США, Тегеран подтвердил гибель высокопоставленного военного.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 06:15
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБагдад (город)ИракИранСШАЭкономика
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