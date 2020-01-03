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Убийство Сулеймани ведет к эскалации, уверен эксперт
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РИА Новости

Убийство Сулеймани ведет к эскалации, уверен эксперт

09:25 03.01.2020 (обновлено: 09:45 03.01.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Убийство в Багдаде американскими силами иранского генерала Касема Сулеймани приведет к дальнейшей опасной эскалации в регионе, ответной реакции со стороны Тегерана стоит ждать в любой его точке, в том числе в Ираке, где в последние дни уже фиксировались нападения на дипмиссию США, заявил РИА Новости руководитель Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
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"Это (убийство Сулеймани - ред.) не изолированное событие, это очередное звено в цепочке событий последних дней. Сначала произошли нападения со стороны шиитских сил против американцев, потом - ответные удары американцев по этим силам, затем - демонстрации у посольства США в Багдаде и даже прорыв на территорию дипмиссии, и сейчас удар со стороны США - ликвидация Сулеймани. Американцы говорят, что это эта акция должна положить конец иранским действиям, направленным против США, но я думаю, что этим все не закончится", - сказал Тренин.
"Скорее всего, это приведет к дальнейшей эскалации ситуации. Она развивается в направлении нарастания напряженности, насколько далеко зайдет эта эскалация, никто сказать сегодня не может, но обстановка становится все более опасной. Это касается не только Вашингтона и Тегерана, но и тех сил, государств, которые поддерживают ту или иную сторону в этом регионе", - добавил эксперт.
По его словам ответных действий "можно ожидать где угодно". "Сейчас об этом говорят иранские начальники, которые решают, какие образом ответить на действия США, это может быть на территории Ирака, на любой другой территории региона, ударов стоить ждать где угодно", - подчеркнул Тренин.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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МИД Ирана: убийство Сулеймани укрепит сопротивление действиям США
2200401
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИракИранСШАВ мире
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