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МИД об убийстве Сулеймани: мир столкнулся с новой реальностью
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РИА Новости

МИД об убийстве Сулеймани: мир столкнулся с новой реальностью

13:49 03.01.2020 (обновлено: 14:29 03.01.2020)
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. После операции США по ликвидации командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью - убийством официального лица другим государством, этот шаг США лежит вне каких-либо правовых рамок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, безусловно, сегодня столкнулись с проявлением новой реальности, а именно уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица, без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой. Это чрезвычайно важное обстоятельство, которое выводит всю ситуацию в совершенно иную плоскость", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Игорь Коротченко
Вчера, 13:40
Иран жестко ответит на убийство Сулеймани, считает Коротченко
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада, всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМИД РФИракИранСШАВ мире
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