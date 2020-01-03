МИД об убийстве Сулеймани: мир столкнулся с новой реальностью

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. После операции США по ликвидации командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью - убийством официального лица другим государством, этот шаг США лежит вне каких-либо правовых рамок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, безусловно, сегодня столкнулись с проявлением новой реальности, а именно уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица, без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой. Это чрезвычайно важное обстоятельство, которое выводит всю ситуацию в совершенно иную плоскость", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада, всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.