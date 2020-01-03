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Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак
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РИА Новости

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак

11:39 03.01.2020 (обновлено: 11:49 03.01.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране.
"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте бюро консульских дел госдепа.
Как говорится в заявлении американского посольства в Ираке, "граждане США должны покинуть страну на самолете, если это представляется возможным" или направиться в другие страны сухопутным путем.
Заявление было сделано несколько часов спустя после того, как Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Фрагмент автомобиля, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани при обстреле американскими ракетами международного аэропорта Багдада
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Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Госдепу об американцах надо было думать перед тем как кровавые преступления в чужих странах совершать.
3 января, 11:44
МСМаксим Солдусов
1310001
"... в связи с возросшей напряженностью..." И чего это она возникла, не понятно. Это как в том анекдоте " А нас то за что?"
3 января, 11:52
Никита Ермаков
920001
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