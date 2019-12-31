Взрыв в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года



Через десять минут после взрыва на место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные. Начались аварийно-спасательные работы. Людей В результате взрыва, произошедшего в одной из квартир над аркой, обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж. Обвалилась и сама арка. Возник пожар. Между взрывом и обрушением подъезда прошло несколько минут, благодаря чему некоторые жильцы успели покинуть дом.Через десять минут после взрыва на место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные. Начались аварийно-спасательные работы. Людей снимали с верхних этажей с не рухнувшей части подъезда.

Сотрудники экстренных служб провели эвакуацию жильцов сначала из соседних с рухнувшим подъездов, а затем из всего дома. В шестом и восьмом подъездах были отключены отопление и все коммуникации

Из Москвы в Магнитогорск прибыли два транспортных самолета Ил-76 со спасателями и оборудованием. Они доставили также кинологические расчеты и мобильные комплексы "Стрела-П" для исследования прочностных характеристик поврежденного взрывом дома.

Кинологи с собаками начали поиски на месте обрушения примерно в 16.00 по местному времени (в 14.00 мск). Дом был оцеплен, место обрушения освещено. Небольшие обломки спасатели уносили в руках. Большие конструкции убирали краны

Каждые полчаса в зоне чрезвычайной ситуации проводились минуты тишины для поиска людей под завалами.

Всего в зоне чрезвычайной ситуации работала группировка в составе 900 человек и 200 единиц техники. Работы по разбору завалов и поиску людей велись круглосуточно в сменном режиме с применением спецтехники. За время поисково-спасательной операции из-под завалов извлекли около двух тысяч кубометров строительных конструкций. Работа была сопряжена с большим риском , так как колебания одной из стен доходили до трех сантиметров влево и вправо.

В разрушенном подъезде пострадали 52 квартиры, в которых проживал 131 человек. 25 квартир были полностью разрушены. В них проживали 45 человек , из которых 39 погибли. Среди погибших –шесть детей.

В условиях сложной метеообстановки и повышенного риска обрушения были спасены 18 жителей, из-под завалов разрушенных квартир извлечены шесть человек, в том числе два ребенка. Одним из спасенных оказался десятимесячный мальчик. Он находился под завалами более 30 часов . Примерное место, где мог находиться младенец, показал спасателям его отец , который в момент трагедии был на работе, а его жена со старшим ребенком смогли спастись. Спасатели стали разбирать завал в указанном месте, и через некоторое время один из них услышал голос ребенка.

Моментально была организована масштабная операция, в которой были задействованы десятки специалистов МЧС. В этом месте завал был очень плотный и спасатели боялись, что конструкции могут обрушиться и навредить ребенку. Младенца вытащили снизу, не разбирая верхний завал.

Под ним лежало флисовое одеяло , защищавшее от холода плиты, а голова оказалась зажата дверцами шкафа так, что туда проходил воздух.

Спасенного ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу , у него были серьезные обморожения, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Мальчик выжил. Врачи долго боролись за то, чтобы спасти мальчику обмороженную ногу. Он перенес несколько курсов реабилитации.

Кроме людей, спасатели извлекли из-под завалов нескольких животных: попугая, собаку, кошек.

Через несколько часов после трагедии президент РФ Владимир Путин прилетел в Магнитогорск , где провел оперативное совещание в штабе МЧС, осмотрел дом, а затем посетил больницу , где находились пострадавшие. В тот же день премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании правительственной комиссии для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

После взрыва специалисты провели визуальный осмотр и техническое обследование здания.

По результатам государственной экспертизы он был признан безопасным для проживания и подлежащим дальнейшей эксплуатации. К апрелю 2019 года власти отремонтировали подъезды в доме , туда было подано отопление и электроэнергия.

С 1 апреля 2019 года жители вернулись в свои квартиры. Жильцы седьмого и восьмого подъездов, а это 104 квартиры, были расселены. У остальных жителей было право на выбор – приобрести новые квартиры или остаться жить в этом доме. Проживающие в 1-6 и 9–12 подъездах подали176 заявлений на расселение. Граждане из 159 квартир реализовали свое право на приобретение жилья. Жители 17 квартир уведомление получили, но впоследствии приняли решение остаться проживать в доме

Летом 2019 года в Магнитогорске на месте разрушенных подъездов разбили кленовую аллею , разместили скамейки, спортивную площадку и живую изгородь. На стенах образовавшихся из дома двух зданий художники нарисовали в стиле оригами 39 белых птиц и облака. На одном фасаде изображены птицы, на втором - композиция из облаков.

По факту гибели людей при обрушении подъезда жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело Главному следственному управлению СК России и направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата.

С самого начала следствия отрабатывались все возможные версии трагедии , но в результате приоритетной осталась версия взрыва бытового газа, так как следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не было обнаружено.

В СМИ появлялось сообщение о том, что ответственность за взрыв в Магнитогорске взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

Представитель СК призвала журналистов не доверять сообщениям террористических организаций , "которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира". По ее словам, выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств.

*Террористическая организация, запрещенная в России.