МАГНИТОГОРСК, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где посетит металлургический комбинат, пообщается с работниками предприятия и встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Путин прибыл в Магнитогорск в пятницу сразу после посещения пострадавшей от паводка Иркутской области.

Поездка президента в Магнитогорск – один из крупнейших в России центров металлургической промышленности – проходит незадолго до Дня металлурга, который ежегодно отмечают в стране в третье воскресенье июля. В этом году профессиональный праздник выпал на 21 число.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в Магнитогорске президент посетит агломерационную фабрику №5 - новое подразделение горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината. Эта аглофабрика - усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья.

Глава государства примет участие в церемонии вывода агломерационной фабрики на полную мощность, а также пообщается с работниками комбината. В этот же день он проведет рабочую встречу с врио губернатора Челябинской области Текслером, который принял руководство регионом несколько месяцев назад.

В последний раз Путин посещал Магнитогорск в конце прошлого года, когда в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома 164 по проспекту Карла Маркса. Трагедия произошла 31 декабря. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Всего в доме проживали более тысячи человек.

Президент в тот же день экстренно вылетел на место трагедии, где провёл оперативное совещание в штабе МЧС, осмотрел дом, а затем посетил больницу, где находились пострадавшие.