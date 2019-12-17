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Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать
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РИА Новости
Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать
31 декабря 2018 года в Магнитогорске под завалами жилого дома спасателям удалось обнаружить младенца. Все это время врачи боролись за то, чтобы спасти мальчику обмороженную ногу. Тогда малыш провел на морозе более 30 часов. За год ребенок перенес несколько курсов реабилитации.
2019-12-17T15:36+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64363031&type=mp4
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PT0M59S

Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать

15:36 17.12.2019
3754
31 декабря 2018 года в Магнитогорске под завалами жилого дома спасателям удалось обнаружить младенца. Все это время врачи боролись за то, чтобы спасти мальчику обмороженную ногу. Тогда малыш провел на морозе более 30 часов. За год ребенок перенес несколько курсов реабилитации.
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МагнитогорскОбщество - ВидеоВидео
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