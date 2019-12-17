2019-12-17T15:36+0300
2019-12-17T15:36+0300
https://ria.ru/20191217/1562492877.html
Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать
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РИА Новости
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РИА Новости
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Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать
31 декабря 2018 года в Магнитогорске под завалами жилого дома спасателям удалось обнаружить младенца. Все это время врачи боролись за то, чтобы спасти мальчику обмороженную ногу. Тогда малыш провел на морозе более 30 часов. За год ребенок перенес несколько курсов реабилитации.
2019-12-17T15:36+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64363031&type=mp4
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Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать
31 декабря 2018 года в Магнитогорске под завалами жилого дома спасателям удалось обнаружить младенца. Все это время врачи боролись за то, чтобы спасти мальчику обмороженную ногу. Тогда малыш провел на морозе более 30 часов. За год ребенок перенес несколько курсов реабилитации.