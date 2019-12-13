История газовых конфликтов России и Украины

После распада Советского Союза Россия согласилась поставлять Украине газ по ценам, значительно ниже экспортных, в обмен на гарантии транзита по фиксированным ставкам.

Уже в первые годы после обретения независимости между Россией Украиной возник конфликт по поводу цены на российский газ и оплаты его поставок. По состоянию на февраль 1993 года долг Украины перед РАО "Газпром" превысил 138 миллиардов рублей. В ответ на объявление о приостановке поставок газа на Украину из-за неуплаты украинские власти заявили , что намерены перекрыть транзитные газопроводы, по которым Россия поставляла газ в Западную Европу.

В марте 1994 года "Газпром" вновь приостановил поставки газа на Украину (задолженность Украины за газ к этому времени уже превысила один триллион рублей) и потребовал решения проблемы долга за счет передачи России части имущественных прав на украинские газопроводы и предприятия. Однако в ходе украинско-российских переговоров было принято политическое решение о возобновлении поставок газа на Украину.

Долговой кризис по поставкам российского природного газа в Украину усугубился на рубеже 1994-1995 годов. В ходе прямых переговоров между украинским правительством и РАО "Газпром" стороны договорились о реструктуризации долга Украины путем выпуска последней государственных облигаций с рассрочкой платежей на 12 лет и их передачи российской корпорации.

Новый кризис в российско-украинских отношениях, связанный с разногласиями по так называемому "газовому вопросу", разразился на рубеже 2005-2006 годов.

В марте 2005 года Киев инициировал переход в газовой сфере на рыночные отношения с Россией, предложив Москве расплачиваться за транзит российского газа по территории Украины деньгами, а не газом. В связи с этим Россия заявила о повышении стоимости газа для Украины.



Через несколько дней после прекращения поставок газа на Украину Киев отверг предложения России о новом контракте и "Газпром" 1 января 2006 года перекрыл поставки газа для нужд Украины. Та, в свою очередь, тут же возобновила несанкционированный отбор газа, что немедленно отразилось на европейских потребителях. Так, дефицит топлива в Австрии составил 18% от необходимого стране объема, а в Венгрии – 40%.Через несколько дней после прекращения поставок газа на Украину был подписан новый пятилетний контракт, в соответствии с которым увеличилась как цена российского газа, так и ставка транзита через территорию Украины.

К октябрю 2007 года украинская сторона вновь накопила задолженность за газ в размере 1,3 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о сокращении поставок газа для Украины в случае непогашения задолженности. России и Украине тогда удалось договориться о сроках погашения долга, и они были выполнены. Поставки не прекращались.

В марте 2008 года "Газпром" вновь ограничивал подачу газа на Украину из-за долгов – Киев тогда полностью не расплатился за поставки 2007 года и с начала 2008 года вел неоформленное потребление топлива. К концу февраля на Украине "осело" около 1,9 миллиарда кубометров российского газа на сумму около 600 миллионов долларов. По данным на 8 февраля 2008 года, общая сумма долга Украины за потребленный газ составляла 1,5 миллиарда долларов, а газовый долг за 2007 год оценивался в 1,072 миллиарда долларов.

В ответ на сокращение поставок "Нафтогаз" угрожал сократить транзит газа в Европу на 60 миллионов кубов в сутки. Однако 5 марта 2008 года стороны пришли к соглашению, и ограничение поставок газа на Украину было снято

С конца декабря 2008 года между двумя странами начался новый газовый конфликт. Россия обвиняла Украину в воровстве российского газа, а Киев эти обвинения отвергал, заявляя, что ничего Москве не должен. Украина в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса 31 декабря.

"Газпром" прекратил поставки газа потребителям Украины с 1 января 2009 года из-за отсутствия контракта на 2009 год, а 7 января Россия полностью прекратила поставки газа в Европу, так как Украина перекрыла транзитные газопроводы. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом. Российский газовый холдинг с 13 января пытался восстановить транзит газа в Европу, однако Украина отклоняла заявки на прокачку газа.

"Газовый" конфликт удалось разрешить 19 января 2009 года подписанием в Москве контрактов на поставку российского газа Украине и на транзит российского газа через ГТС Украины в Европу. Оба контракта были заключены сроком на 10 лет – с 2009 по 2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляла 450 долларов за тысячу кубометров.

После прихода к власти в 2010 году Виктора Януковича был инициирован пересмотр цены на газ для Украины. 21 апреля 2010 газа в Харькове были подписаны дополнения к контракту, увеличивающие закупку газа "Нафтогазом" в текущем году до 36,5 миллиарда кубометров, а также предусматривающие скидку в цене на величину снижения российским правительством пошлины для поставок газа на Украину. Пошлина была обнулена, как следствие, снижение составило 30% от контрактной цены газа.

В ноябре 2013 года на Украине разразился политический кризис, на фоне которого начал формироваться долг за газ, на конец апреля 2014 года он достиг 3,5 миллиарда долларов

В апреле 2014 года президент России направил письмо лидерам европейских стран, в котором указал, что за последние годы РФ за счет занижения цен на газ субсидировала Украину на 35,4 миллиарда долларов, и предложил провести незамедлительные министерские консультации для выработки согласованных действий по стабилизации экономики Украины и обеспечению поставок и транзита российского газа в строгом соответствии с контрактами.

В июне "Газпром" ввел режим предоплаты за газ для Украины и начал направлять в украинскую газотранспортную систему лишь транзитные объемы газа. В октябре Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии согласовали так называемый зимний пакет поставок газа из РФ на Украину, который предусматривал оплату Украиной части долга за газ, режим предоплаты новых поставок газа, неприкосновенность контрактной цены газа и определение стоимости топлива для Украины зимой с учетом скидки. Согласно договоренностям Москва предоставила Киеву скидку в 100 долларов за тысячу кубометров к контрактной цене путем снижения экспортной пошлины. Зимний газовый план был рассчитан до 31 марта 2015 года

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Переговоры по газу между Россией и Украиной осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом". В 2014 году компании подали взаимные иски в Стокгольмский арбитраж. Украинская компания "Нафтогаз" требовала от российского контрагента компенсировать более низкую загрузку украинской газотранспортной системы по сравнению с зафиксированным в контракте на транзит уровнем в 110 миллиардов кубометров. Свои потери от снижения объемов прокачки в Киеве оценили в 16 миллиардов долларов. В свою очередь, российская компания обвинила "Нафтогаз" в невыполнении требования "бери или плати" в 2012-2017 годах и потребовала компенсации убытков в размере 56 миллиардов долларов

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа.

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка 2 миллиардов долларов), российская компания должна выплатить меньше – 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" эти решения обжаловал в марте 2018 года , а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. 27 ноября 2019 года шведский суд отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на поставку газа, вынесенное в 2017 году. Отменить или обжаловать решение суда нельзя

Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

В свою очередь "Нафтогаз" в июле 2018 года подал иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.

Суд объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" по расторжению контрактов и тарифу на транзит.

Определенности относительно будущего контрактов на поставку и транзит российского газа через Украину нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии.

9 декабря 2019 года в Париже в рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Франции, Германии, России и Украины) прошли переговоры РФ и Украины, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража – страна согласна получить ее газом . При этом украинский президент отметил, что выросла вероятность подписания транзитного контракта на выгодный для Украины срок в 10 лет.