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Еврокомиссия приветствует контакты России и Украины по газу
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РИА Новости

Еврокомиссия приветствует контакты России и Украины по газу

17:15 10.12.2019 (обновлено: 17:26 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК) приветствует контакты России и Украины по вопросу поставок газа и остаётся в тесном контакте с обеими сторонами, сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

"Мы приветствуем продолжающиеся двусторонние контакты между Россией и Украиной, в то время как ЕК также остаётся в тесном контакте с обеими сторонами", — сказал он.

Трёхсторонняя встреча на министерском уровне, по его словам, по-прежнему ожидается в декабре, при том что контракт на транзит российского газа по Украине в страны ЕС заканчивается в этом году.
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