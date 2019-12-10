Еврокомиссия приветствует контакты России и Украины по газу

"Мы приветствуем продолжающиеся двусторонние контакты между Россией и Украиной, в то время как ЕК также остаётся в тесном контакте с обеими сторонами", — сказал он.

Трёхсторонняя встреча на министерском уровне, по его словам, по-прежнему ожидается в декабре, при том что контракт на транзит российского газа по Украине в страны ЕС заканчивается в этом году.