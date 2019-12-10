"Нафтогаз" заявил, что у "Газпрома" остались "козыри" на переговорах

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
"У наших оппонентов еще несколько нестандартных "козырей". Поэтому праздновать победу точно рано", — написал Коболев в фейсбуке.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
При этом в понедельник в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — страна согласна получить их от России газом.