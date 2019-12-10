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"Нафтогаз" заявил, что у "Газпрома" остались "козыри" на переговорах
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РИА Новости

"Нафтогаз" заявил, что у "Газпрома" остались "козыри" на переговорах

18:41 10.12.2019 (обновлено: 19:23 10.12.2019)
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
"У наших оппонентов еще несколько нестандартных "козырей". Поэтому праздновать победу точно рано", — написал Коболев в фейсбуке.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
При этом в понедельник в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — страна согласна получить их от России газом.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Вчера, 17:15
Еврокомиссия приветствует контакты России и Украины по газу
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"Нормандский" саммит в ПарижеАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Самый не стандартный козырь для украины это наше желание торговать с прибылью. Главное этот козырь понятен всем. Хоть и не выгоден украине.
10 декабря, 18:45
ffrolgohom
4000002
Победа?! Победы не будет! Коболева пора усвоить, будет так как решит Газпром! Захочет Миллер смешать с грязью Нафтогаз, смешает. Захочет дать ему ещё немного подышать, но под контролем, даст. Но не на долго. И не нужно строить воздушные замки. По другому уже не будет.
10 декабря, 19:37
JCJonnJr Carter
3820001
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