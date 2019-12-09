Межгосударственные отношения России и Франции

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. 15 июля 2018

Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 октября 1924 года . 7 февраля 1992 года был подписан Договор между Россией и Францией, подтвердивший стремление обеих сторон развивать "отношения согласия, основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве".

Франция – один из ведущих партнеров России в Европе и мире . Между странами налажено разноплановое сотрудничество в сферах политики, экономики, культуры и гуманитарных обменов. Участие Парижа в инициированных Евросоюзом антироссийских рестриктивных мерах оказало негативное влияние на динамику двусторонних связей, однако не изменило их традиционно дружественный и конструктивный характер. Высокой интенсивностью отличается российско-французский политический диалог.

8 июля 2017 года главы государств повторно встретились "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), где подтвердили стремление двигаться по пути восстановления полноформатного сотрудничества.

11 ноября 2018 года президент России принял участие в торжественных мероприятиях в Париже, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны.

30 ноября 2018 года Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели встречу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (Аргентина).

5 декабря 2018 года Владимир Путин встретился с Франсуа Фийоном, занимавшим пост премьер-министра Франции в 2007-2012 годах. Встреча носила частный характер

28 июня 2019 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

19 августа Владимир Путин посетил Францию с рабочим визитом. В официальной резиденции президента Франции Форт Брегансон состоялись переговоры лидеров двух стран. Встреча прошла в закрытом режиме.

30 сентября Владимир Путин присутствовал на траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком в Париже. По завершении панихиды Путин кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Осуществляется диалог по линии правительств двух стран.

24 июня 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Францию (город Гавр) по приглашению своего коллеги Эдуарда Филиппа. Это была первая личная встреча премьеров двух стран. В ходе переговоров главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.

Регулярные контакты поддерживаются на уровне министров иностранных дел.

11-12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Францию с рабочим визитом, в рамках которого принял участие во втором Парижском форуме мира и выступил на рабочей сессии "Мастер-класс".

"На полях" форума состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Франции.

Возобновлена деятельность российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ).

ССВБ был создан в 2002 году по инициативе Владимира Путина и Жака Ширака. Заседания Совета проходили поочередно в России и Франции, 11-я встреча прошла в октябре 2012 года в Париже.

9 сентября 2019 года в Москве состоялось 12-е заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности , в котором приняли участие с российской стороны – министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, с французской – министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Россия и Франция тесно сотрудничают в рамках урегулирования украинского кризиса в том, что касается необходимости строгого выполнения Минских договоренностей (согласованных лидерами России, Франции, Германии и Украины). Состоялось несколько встреч в "нормандском формате" на высшем уровне и на уровне министров иностранных дел.

Франция – один из приоритетных торгово-экономических партнеров России. В 2018 году внешнеторговый оборот России и Франции составил 17,192 миллиарда долларов, что на 11,2% больше, чем в 2017 году. Российский экспорт составил – 7,633 миллиарда долларов, импорт – 9,558 миллиарда долларов.

По итогам января-октября 2019 года объем взаимной торговли России и Франции составил 11,814 миллиарда долларов , в том числе российского экспорта – 5,219 миллиарда долларов и импорта – 6,595 миллиарда долларов.



Российский импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями. Около 85% российского экспорта во Францию приходится на минеральные продукты, остальная часть российского экспорта – металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.Российский импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями.

Франция традиционно относится к числу ведущих европейских стран-инвесторов, работающих на российском рынке. По оценкам экономистов, Франция была крупнейшим инвестором в России в 2014-2016 годах. В настоящее время объем накопленных в России прямых французских инвестиций составляет 18 миллиардов долларов.

Франция является крупнейшим иностранным работодателем в России – на предприятиях французских компаний работает более 140 тысяч человек. Французский бизнес представлен в различных секторах экономики – от пищевой промышленности и сельского хозяйства ("Данон", "Бондюэль") до фармацевтики ("Санофи Авентис", "Сервье") и машиностроения ("Шнейдер Электрик").

Многие компании имеют давние индустриальные связи с отдельными более привлекательными с инвестиционной точки зрения российскими регионами. На территории Калужской области работают предприятия концерна Peugeot-Citroën, компании Lafarge и L’Oréal.

Наиболее сильные позиции у французских компаний в топливно-энергетическом секторе ("Тоталь", "Альстом", "ЭДФ"). В число крупнейших французских инвесторов также входят такие компании как "Ашан" (розничная торговля), "Сен-Гобен" (строительные материалы), "Эр Ликид" (химическая промышленность) и др.

Во Франции работают 40 российских компаний , основной инвестор на французском ранке – ОАО "РЖД". В число крупных инвесторов также входят Ростехнологии, "Газпром Маркетинг и Трейдинг", "Старсем" – совместное предприятие ГК "Роскосмос" и "Арианэспас", "Росатом Франс".

В мае 2018 года "на полях" ПМЭФ Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму около одного миллиарда евро (более миллиарда долларов).

Перспективным направлением сотрудничества является взаимодействие при трансферте новейших французских технологий и организации высокотехнологичных производств в России, совместной научной деятельности и внедрении НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), а также кооперация российских технологических платформ с центрами конкурентоспособности Франции.

В апреле 2019 года состоялся первый франко-российский форум "Индустрия будущего".

Мероприятие прошло при участии ведущих французских и российских предприятий — ГК "Ростех", ПАО "ОАК", "Сколково", ГК "Цифра", ESI Group, Air Liquide, Atos, Legrand, Dassault Systèmes и многих других, а также федеральных министерств — Минпромторга, Минэкономразвития, Минэнерго, Минобрнауки. Следующий форум состоится весной 2020 года в Москве.

Основным органом российско-французского межправительственного взаимодействия является Российско-Французская Комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств (МПК), которая была создана 15 февраля 1996 года. Проведено 18 заседаний МПК, последнее состоялось 1 ноября 2013 года в Москве.

Главным рабочим органом Комиссии является Российско-Французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (CEFIC).

В начале сентября 2017 года Москва и Париж подписали совместное заявление о запуске двустороннего форума "Трианонский диалог" – постоянно действующей структуры взаимодействия по линии гражданских обществ. Форум является рамочной диалоговой площадкой для развития отношений как по линии гражданского общества, так и по линии профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.

У России и Франции богатые культурно-гуманитарные связи.

В марте 2018 года на Парижском книжном салоне, где Россия была почетным гостем , состоялось официальное открытие "перекрестного" Года русского и французского языков и литературы.

В начале 2018 года в Париже прошли специальные юбилейные мероприятия , посвященные 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.

В августе 2018 года в Канне прошел ХХI фестиваль российского искусства – крупномасштабный проект России во Франции в области культуры, в рамках которого представлено музыкальное, танцевальное искусство, а также произведения кинематографа.

В 2020 году во Франции пройдет культурный фестиваль "Русские сезоны" , в рамках которого запланировано более 270 мероприятий в 64 городах.