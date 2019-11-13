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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Индии

07:33 13.11.2019
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© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
Флаги России и Индии
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше 250 двусторонних документов.
Основополагающим документом российско-индийских отношений является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года.
Во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2000 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией.
Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность политических контактов. Ежегодно проходят встречи и переговоры на высшем уровне, на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Встречи проходят поочередно в России и Индии. 4-5 октября 2018 года президент России Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом.
В Нью-Дели состоялись переговоры Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе 19-го российско-индийского саммита были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства; состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам был подписан ряд двусторонних документов.
Накануне переговоров Путин и Моди побеседовали в закрытом формате. Они также приняли участие в работе Российско-индийского делового форума, а также встретились с воспитанниками образовательного центра "Сириус" и одаренными детьми Индии. В завершение визита состоялась встреча Путина с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.
4-5 сентября 2019 года Россию с официальным визитом посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Во Владивостоке прошел XX ежегодный российско-индийский саммит.
По итогам консультаций Владимир Путин и Нарендра Моди приняли совместное заявление "Через доверие и партнерство – к новым вершинам сотрудничества".
Перед переговорами президент России и премьер-министр Индии посетили верфь судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди также принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума.
Регулярно проходят встречи на высшем уровне "на полях" многосторонних форумов.
В 2018 году Владимир Путин и Нарендра Моди встречались в мае в Сочи, в июле – "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) и в ноябре – "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.
В 2019 году Владимир Путин и Нарендра Моди встречались 13 июня в Бишкеке (Киргизия) "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Кроме того 28 июня "на полях" саммита G20 в Осаке (Япония) прошла трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.
Развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств, Советов безопасности, профильных министерств двух стран.
Приоритетное значение отводится расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Индии. Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия является Межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Очередное заседание комиссии состоялось в июле 2019 года в Нью-Дели.
Перспективным механизмом содействия развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества является Российско-Индийский Стратегический экономический диалог, второй раунд которого прошел в июле 2019 года в Нью-Дели. По результатам деятельности Диалога в 2018-2019 годах разработана и принята комплексная Стратегия действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2018 года товарооборот России и Индии составил 10,9 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 7,7 миллиарда долларов и импорт – 3,2 миллиарда долларов.
По итогам января-сентября 2019 года, объем внешней торговли России и Индии составил 7,58 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 4,84 миллиарда долларов, импорт – 2,74 миллиарда долларов.
Основу российского экспорта составляют машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, драгоценные металлы и камни, продукция химической промышленности и др. Импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, металлами и изделия из них.
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии.
В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику.
Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции. Идет подготовка к началу возведения третьей очереди (блоки 5 и 6).
В октябре 2018 года в Нью-Дели госкорпорация "Росатом" и Комиссия по атомной энергии Индии подписали документ о сотрудничестве по новым проектам в сфере атомной энергетики. Согласно документу, стороны намерены развивать проект сооружения на новой площадке в Индии шести энергоблоков АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР современного поколения "3+". Площадка для новых блоков АЭС не называлась, но ранее сообщалось, что она может быть расположена в индийском штате Андхра-Прадеш.
Осуществляется взаимодействие в нефтегазовой сфере. С 2001 года индийская государственная нефтегазовая корпорация "ОуЭнДжиСи" (ONGC) через дочернюю компанию "ОуЭнДжиСи видеш Лтд." (OVL) участвует в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", в котором ей принадлежит 20% акций (компания является крупнейшим индийским инвестором в России). В мае 2014 года ОАО "НК "Роснефть" подписала с OVL Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на арктическом шельфе России. Индийские компании в 2016 году стали акционерами АО "Ванкорнефть" (контролируется "Роснефтью"), осваивающего Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение. Общая доля индийских государственных компаний в "Ванкорнефти" составляет 49,9%.
В начале октября 2012 года дочерняя структура российского газового холдинга Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи сжиженного природного газа (СПГ) с индийской GAIL. В соответствии с условиями соглашения, GAIL получит 2,5 миллиона тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров в год) в течение 20 лет. Первая партия сжиженного природного газа была поставлена в Индию в марте 2018 года.
В сентябре 2019 года "на полях" Восточного экономического форума индийские Petronet LNG и H-Energy Global Ltd подписали меморандум о поставках СПГ с компанией "Новатэк". Участники соглашения собираются совместно развивать инфраструктуру, в том числе сеть газозаправочных станций и грузовой автопарк, работающий на СПГ.
В августе 2017 года компания "Роснефть" закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited. Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов. Российская компания получила долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса Essar Oil Limited также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии, работающих под брендом Essar.
На Дальнем Востоке России при участии индийского капитала реализуется пять инвестиционных проектов с предполагаемым объемом инвестиций более 53 миллиардов рублей. Компания "Тата Пауэр" приобрела лицензию на освоение Крутогоровского месторождения в Камчатском крае.
Компания "Кей-Джи-Кей" совместно с сингапурской компанией "Судима" ведет подготовку проекта по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Приморском крае. Компанией "Кей-Джи-Кей" во Владивостоке запущено производство по огранке алмазов. Компания "М. Суреш Владивосток" стала резидентом свободного порта Владивосток и готовится к запуску предприятия по огранке алмазов. Компания "Джей Ти" реализовала проект по созданию чаеразвесочной фабрики.
Поступательно развивается двустороннее научно-техническое сотрудничество. Первая Комплексная долгосрочная программа научно-технического сотрудничества с Индией была подписана в 1987 году. В 2000 году срок ее действия был продлен на период до декабря 2010 года. В ходе саммита в Нью-Дели в декабре 2010 года была подписана новая Комплексная долгосрочная программа сотрудничества в области науки, техники и инноваций до 2020 года.
Россия является давним партнером Индии в области обороны, и это сотрудничество носит многоплановый характер. В настоящее время в двусторонние проекты России и Индии входят: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В марте 2019 года Россия и Индия открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.
Сегодня индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС – на 70%. Долгосрочная программа военно-технического сотрудничества на 2011-2020 годы наряду с более чем 20 межправительственными соглашениями остается основой сотрудничества в этой сфере.
Согласно экспертным оценкам, Россия за все время военно-технического сотрудничества с Индией, начавшегося в 1960 году, поставила в эту страну военной техники на сумму свыше 65 миллиардов долларов.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Ожидается, что поставки Индии российских ЗРС С-400 "Триумф" завершатся к апрелю 2023 года.
В числе крупнейших контрактов 2018 года – продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два", поставка большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла". В мае "Вертолеты России" также получили от Минобороны Индии официальный запрос на поставку 200 вертолетов Ка-226Т.
В сентябре 2019 года Индия подписала контракты с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов. Стороны также подписали соглашение о производстве в Индии запчастей для российской военной техники и вооружений.
Россия готовит индийских военных специалистов в вузах Минобороны. Кроме того, Россия и Индия ежегодно проводят совместные военные учения. Действует механизм двусторонних консультаций по вопросам региональной и глобальной безопасности, реформирования вооруженных сил.
С целью координации процесса ВТС между двумя странами была создана российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют министры обороны России и Индии.
В декабре 2019 года в Индии будут проведены вторые совместные межвидовые учения "ИНДРА-2019".
Традиционно важное направление российско-индийских отношений – российско-индийское культурное сотрудничество. На регулярную основу поставлены обмены художественными коллективами и отдельными исполнителями, различными выставками, проведение научных и литературных семинаров и конференций. Осуществляется сотрудничество в музейном и библиотечном деле, в области кинематографии.
Россия выступит страной-партнером 50-го Индийского международного кинофестиваля (IFFI-50), который пройдет в Панаджи (Гоа) с 20 по 28 ноября 2019 года.
Развивается сотрудничество в области туризма. 2018 год был объявлен Годом туризма между Россией и Индией, который позволил увеличить двусторонний туристический поток.
По данным министерства туризма Индии, если за 2017 год число россиян, совершивших туристические поездки на индийские курорты и в места культурного наследия, достигло 385 тысяч человек, то в 2018 году прирост составил около 30%. Значительно вырос и поток индийских туристов в Россию – за год он вырос на 27,5%, а общее число посетивших Россию индийцев превысило 80 тысяч человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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