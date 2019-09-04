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РИА Новости
Восточный экономический форум

Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов

12:49 04.09.2019 (обновлено: 14:53 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Индия подписала контракты с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв. <...> Этот документ дает основу и принципы взаимодействия наших предприятий с нашими индийскими партнерами по этой теме", — сказал он журналистам.

Сейчас продолжаются переговоры по поставке и лицензионному производству переносного ЗРК "Игла-С". Кроме того, сегодня стороны подписали соглашение о производстве в Индии запчастей для российской военной техники и вооружений.
В прошлом году, несмотря на "жесточайший прессинг" США, Индия заказала у России зенитные ракетные системы С-400, фрегаты 11356, а также "большую партию боеприпасов для Военно-воздушных, Военно-морских и Сухопутных сил", отметил Шугаев.
Вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии, представленный компанией Вертолеты России на V Восточном экономическом форуме
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На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии
Ранее Владимир Путин сообщил, что после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Восточного экономического форума они согласовали солидный пакет двусторонних документов в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры.
Кроме того, Моди и Путин обсудили борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
10:44Восточный экономический форум
Россия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумДмитрий ШугаевВладивостокФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФРоссияИндия
Популярные комментарии
Прорыв это был бы если бы им впарили ненужного на такую сумму, а тут просто удовлетворили их желания на фоне обострения с Пакистаном и когда они поняли что их российские самолёты очень легко падают в воздушном бою.
4 сентября, 13:02
ХоХочу официально заявить, что
11010063
Сказал гадость на душе радость?
4 сентября, 13:39
Стас Титов
4060037
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