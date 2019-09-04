Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Индия подписала контракты с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв. <...> Этот документ дает основу и принципы взаимодействия наших предприятий с нашими индийскими партнерами по этой теме", — сказал он журналистам.

Сейчас продолжаются переговоры по поставке и лицензионному производству переносного ЗРК "Игла-С". Кроме того, сегодня стороны подписали соглашение о производстве в Индии запчастей для российской военной техники и вооружений.

В прошлом году, несмотря на "жесточайший прессинг" США, Индия заказала у России зенитные ракетные системы С-400, фрегаты 11356, а также "большую партию боеприпасов для Военно-воздушных, Военно-морских и Сухопутных сил", отметил Шугаев.

Ранее Владимир Путин сообщил, что после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Восточного экономического форума они согласовали солидный пакет двусторонних документов в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры.

Кроме того, Моди и Путин обсудили борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.