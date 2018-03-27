"Новатэк" поставил в Индию первую партию сжиженного газа с "Ямал СПГ"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "Дочка" "Новатэка" — Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd. — поставила в Индию первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на заводе "Ямал СПГ", говорится в сообщении компании.

"ПAO "Новатэк"… сообщает, что дочернее общество компании Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. поставило на рынок Индии первую (партию) СПГ, произведенную на проекте "Ямал СПГ", — сообщил "Новатэк".

"Одним из наших основных приоритетов, заложенных в стратегию развития компании до 2030 года, является расширение географии поставок и рост нашего присутствия на ключевых рынках стран Азии. Первая поставка СПГ на растущий индийский рынок является важным шагом в развитии этого направления", — отметил при этом первый заместитель председателя правления "Новатэка" Лев Феодосьев, слова которого приводятся в релизе.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.