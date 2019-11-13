Межгосударственные отношения России и Китая

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в резиденции китайского лидера в Душанбе. 15 июня 2019

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях.

Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.

После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза.

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.

Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.

В 2018 году президент России Владимир Путин посетил Китай с государственным визитом 8-10 июня. Состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Главе российского государства вручили награду – орден Дружбы КНР. Владимир Путин также принял участие в саммите ШОС в городе Циндао. В рамках государственного визита в КНР Владимир Путин также встретился с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном.

26 июля на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу в закрытом формате.

11-12 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина впервые принял участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке. Состоялись переговоры на высшем уровне.

15 ноября Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном "на полях" Восточно-Азиатского саммита и саммита АСЕАН в Сингапуре.

Очередная двусторонняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла 30 ноября "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе (Аргентина). Состоялась также трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Индии.

25-27 апреля 2019 года президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Китай. Он принял участие в мероприятиях второго международного форума "Один пояс, один путь". Состоялись также переговоры президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, Владимиру Путину вручили диплом почетного доктора университета Цинхуа – одного из ведущих вузов Китая.

13 мая Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей в Сочи министра иностранных дел КНР Ван И. Ранее переговоры с главой МИД Китая провел министр иностранных дел России Сергей Лавров.

5 июня председатель КНР Си Цзиньпином прибыл в Россию с государственным визитом. Состоялись переговоры на высшем уровне. По окончании российско-китайских переговоров Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк, где осмотрели павильон больших панд. В этот же день Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр, где состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. На следующий день в Москве Си Цзиньпин встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым.

6 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Санкт-Петербургский государственный университет, где главе КНР был вручен диплом почетного доктора университета.

7 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участие в сессии Петербургского международного экономического форума и встретились "на полях" мероприятия с участниками второго Российско-китайского энергетического форума.

14 июня в Бишкеке (Киргизия) Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участие в заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По завершении саммита состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.

28 июня "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония) состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Индии.

5 сентября Владимир Путин встретился с заместителем премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.

С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая.

16-18 сентября 2019 года Россию с визитом посетил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В рамках визита состоялась 24-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Переговоры прошли в Константиновском дворце в Стрельне (Санкт-Петербург).

По итогам встречи был подписан пакет документов , в том числе соглашения о сотрудничестве в сфере освоения космоса, научной сфере, развитии и стимулировании торговли, коммерческие соглашения между крупными предприятиями в области фармацевтики и нефтехимии.

В рамках визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Вячеславом Володиным. 25-26 сентября 2019 года Россию с визитом посетил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент, высший законодательный орган КНР) Ли Чжаньшу. Состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным, а также со спикерами обеих палат российского парламента – Валентиной Матвиенко

Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы.

Проводятся консультации по стратегической безопасности. Очередной раунд состоялся в августе 2018 года в Москве.

Ежегодно проходят визиты глав внешнеполитических ведомств двух стран, они также на регулярной основе встречаются "на полях" международных мероприятий, в частности по линии ООН, "Группы двадцати", АТЭС, БРИКС, ШОС. Между МИДами двух стран действует система плановых консультаций на уровне заместителей министров и директоров департаментов.

Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах. Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.

Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации.

Страны планируют выйти к 2024 году на уровень 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота за счет совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий и сельского хозяйства.

По итогам 2018 года Китай возглавил топ-5 торговых партнеров России. Товарооборот России и Китая по итогам годам впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ оборот внешней торговли между Россией и Китаем составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Объем российского экспорта составил 56,065 миллиарда долларов, импорта – 52,218 миллиарда долларов.

По итогам января-августа 2019 года, товарооборот России и Китая составил 69,557 миллиарда долларов (за аналогичный период 2018 года – 68,912 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 35,637 миллиарда долларов, импорт – 33,920 миллиарда долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них.

В структуре импорта России основная доля поставок приходится на машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продукцию химической промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

В настоящее время российскими и китайскими компетентными ведомствами ведется работа по вопросу открытия рынков различных продовольственных товаров. В частности, в 2018 году для российских экспортеров был открыт рынок молока и замороженного мяса птицы, в 2019 году начались их первые поставки.

Одним из приоритетов развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества является активизация инвестиционного взаимодействия.

Согласно данным Минкоммерции КНР, объем накопленных прямых российских инвестиций на конец 2018 года составил 1066,9 миллиона долларов.

Объем накопленных прямых китайских инвестиций на конец 2018 года достиг 10960,0 миллиона долларов.

Основными сферами китайских капиталовложений в России являются энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и производство стройматериалов, торговля, легкая и текстильная промышленность, производство бытовой электротехники, услуги и др.

Основные направления российских инвестиций в Китае – производственная отрасль, строительство, транспортные перевозки.

Лидерами России и Китая поставлена задача увеличить объем китайских прямых инвестиций в экономику России до 12 миллиардов долларов к 2020 году.

Активную функционирует созданная в 2014 году в рамках механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая Российско-Китайская Межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству. В настоящее время инвестиционный портфель МПК насчитывает 70 проектов.

Компании двух стран совместно реализуют целый ряд крупномасштабных проектов в сфере топливной и ядерной энергетики, гражданского авиастроения, спутниковых навигационных систем, инфраструктурного строительства, сельского хозяйства и др.

Россия является крупнейшим экспортером топлива на китайский рынок. В 2018 году было поставлено 71,49 миллиона тонн нефти, что на 20% больше, чем в 2017 году.

Энергетические компании России и Китая совместно участвуют в проекте по добыче и сжижению природного газа "Ямал СПГ". С декабря 2017 года китайские потребители получают газ с этого месторождения.

Сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего Востока переживает период бурного роста. На Дальнем Востоке объем китайских инвестиций составляет около 7% от общего объема инвестиций, при этом на них приходится 80% от общего объема иностранных инвестиций, а количество китайских инвесторов увеличивается. Китайские компании принимают активное участие в работе Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Общий объем инвестиций в этих проектах на 2017 год составлял более четырех миллиардов долларов, они охватывают сельское и лесное хозяйство, производство строительных материалов, легкую промышленность, энергетику, добычу полезных ископаемых, торговлю и другие области.

Россия – крупный поставщик товаров и услуг военного назначения в Китай. В ноябре 2018 года генеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что портфель контрактов с КНР в данной сфере составил семь миллиардов долларов. На Китай приходилось около 15% от общего портфеля заказов в данной сфере.

Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.

Осуществляется сотрудничество в области туризма. По данным агентства Турстат, в 2018 году туристы из Китая совершили в Россию 1,69 миллиона поездок, что на 14% или 212 тысяч поездок больше, чем в 2017 году. По данным Росстата, Китай в 2018 году посетили 2,018 миллиона туристов из России.