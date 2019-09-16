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РИА Новости

Медведев и премьер Госсовета Китая посетили музей-заповедник Павловск

20:05 16.09.2019 (обновлено: 23:46 16.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Мдведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время осмотра Павловского дворца
Председатель правительства РФ Дмитрий Мдведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время осмотра Павловского дворца
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян с супругами посетили Государственный музей-заповедник Павловск в преддверии 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, которая пройдет во вторник в Санкт-Петербурге.
Медведев и Ли Кэцян осмотрели основные залы Павловского дворца, а также ознакомились с его коллекцией. Музей хранит оригинальные экспонаты, принадлежавшие императору Павлу I и его супруге Марии Федоровне. В 1990 году дворцово-парковый ансамбль вошел в перечень объектов культурного наследия, находящихся под защитой ЮНЕСКО. В частности, в проведенную для российского и китайского премьеров экскурсию были включены экспонаты из коллекции западноевропейской живописи, русской портретной живописи, русского пейзажа, фарфора XVIII-XIX веков.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи
По окончании осмотра экспозиции музея состоялся неформальный обед, в котором приняли участие Дмитрий и Светлана Медведевы, Ли Кэцян и его супруга Чэн Хун.
Ли Кэцян находится в России по приглашению Медведева с 16 по 18 сентября. Основные переговоры в рамках 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце в Стрельне.
С российской стороны в мероприятии примут участие члены правительства и представители бизнеса. По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время осмотра Павловского дворца
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время осмотра Павловского дворца
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время осмотра Павловского дворца
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Ли КэцянДмитрий МедведевСветлана МедведеваКитайРоссияПавловскВ мире
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