Медведев и премьер Госсовета Китая посетили музей-заповедник Павловск

Председатель правительства РФ Дмитрий Мдведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время осмотра Павловского дворца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян с супругами посетили Государственный музей-заповедник Павловск в преддверии 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, которая пройдет во вторник в Санкт-Петербурге.

Медведев и Ли Кэцян осмотрели основные залы Павловского дворца, а также ознакомились с его коллекцией. Музей хранит оригинальные экспонаты, принадлежавшие императору Павлу I и его супруге Марии Федоровне. В 1990 году дворцово-парковый ансамбль вошел в перечень объектов культурного наследия, находящихся под защитой ЮНЕСКО. В частности, в проведенную для российского и китайского премьеров экскурсию были включены экспонаты из коллекции западноевропейской живописи, русской портретной живописи, русского пейзажа, фарфора XVIII-XIX веков.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи © РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи

По окончании осмотра экспозиции музея состоялся неформальный обед, в котором приняли участие Дмитрий и Светлана Медведевы, Ли Кэцян и его супруга Чэн Хун.

Ли Кэцян находится в России по приглашению Медведева с 16 по 18 сентября. Основные переговоры в рамках 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце в Стрельне.