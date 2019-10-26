Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Утром в субботу в Алтайском крае на 74-м километре федеральной трассы А-322 столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Погибли восемь человек, в том числе ребенок, пять пострадали. В микроавтобусе находилась фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково, которая направлялась на творческий фольклорный фестиваль.