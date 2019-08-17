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РИА Новости

В Перми автобус врезался в здание

17:00 17.08.2019 (обновлено: 23:36 17.08.2019)
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© Ника МухинаНа месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© Ника Мухина
ПЕРМЬ, 17 авг — РИА Новости. В Перми автобус врезался в угол магазина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Как рассказали агентству в городской службе скорой помощи, один человек погиб. По информации краевого Минздрава, пострадали 32 человека, среди которых есть дети.
В свою очередь, Следственный комитет заявил о 19 пострадавших в ДТП.
На месте аварии работают бригады медиков.
Пострадавшие и семья погибшей женщины получат помощь от властей города.
Специальный сигнал на крыше полицейского автомобиля
8 августа, 01:21РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
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ДТП с автобусом в ПермиПермьПроисшествия
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