В Башкирии перевернулся автобус с 39 пассажирами

УФА, 14 июл - РИА Новости. Автобус с 39 пассажирами в салоне перевернулся на трассе в Башкирии, есть пострадавшие, информация уточняется, сообщили РИА Новости в ГИБДД по республике.

По данным ведомства, авария с автобусом марки King Long произошла в воскресенье на трассе Белорецк - Инзер.

"Автобус, перевозивший 39 человек, опрокинулся. При аварии есть пострадавшие, их состояние и количество уточняется",- сообщили в башкирской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что автобус ехал из Белорецка в Уфу, а потом должен был поехать в Набережные Челны, пояснили в ведомстве. На месте работают сотрудники дорожной инспекции и медики.

По данным ГУ МЧС по региону, авария произошла в районе деревни Ирныкши Архангельского района.