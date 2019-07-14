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РИА Новости

В Башкирии перевернулся автобус с 39 пассажирами

Вчера, 20:12
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УФА, 14 июл - РИА Новости. Автобус с 39 пассажирами в салоне перевернулся на трассе в Башкирии, есть пострадавшие, информация уточняется, сообщили РИА Новости в ГИБДД по республике.
По данным ведомства, авария с автобусом марки King Long произошла в воскресенье на трассе Белорецк - Инзер.
"Автобус, перевозивший 39 человек, опрокинулся. При аварии есть пострадавшие, их состояние и количество уточняется",- сообщили в башкирской Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что автобус ехал из Белорецка в Уфу, а потом должен был поехать в Набережные Челны, пояснили в ведомстве. На месте работают сотрудники дорожной инспекции и медики.
По данным ГУ МЧС по региону, авария произошла в районе деревни Ирныкши Архангельского района.
"Водитель автобуса допустил съезд с дороги в кювет. Есть пострадавшие. На месте работают силы и средства МЧС России, медики, ГИБДД. Информация оперативная, подлежит уточнению. В МЧС по Башкирии организован оперативный  штаб. Ситуация находится на контроле",- прокомментировали в МЧС агентству.
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ДТП с автобусом в БашкирииРеспублика БашкортостанГИБДД МВД РФПроисшествия
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